Руководители ведущих аэропортов мира собрались в китайском Хайкоу, чтобы поделиться опытом

На протяжении нескольких последних лет аэропорт "Мэйлань" завоевал репутацию уникальной полнофункциональной воздушной гавани, демонстрирующей показатели соблюдения расписания прибытия и отлета рейсов на уровне выше среднего. Аэропорту удалось выделиться среди конкурентов не только благодаря уникальному сочетанию тропического декора, сохраняющего традиции китайского острова Хайнань, но и за счет обеспечения легкого доступа к терминалам, наличия "умных" магазинов розничной торговли, высокотехнологичной инфраструктуры и ответственного отношения администрации аэропорта к защите окружающей среды, установившего новый стандарт для всех воздушных гаваней мирового уровня. Демонстрируя отличные перспективы развития, аэропорт "Мэйлань" привлек внимание международного отраслевого сообщества. В результате ACI принял решение включить воздушную гавань в число своих партнеров и выбрал "Мэйлань" в качестве организатора текущей конференции ASQ Forum.

Руководство международного аэропорта "Хайкоу Мэйлань" неизменно прилагает все усилия для обеспечения удобства пассажиров, превосходя их ожидания и непрерывно повышая качество обслуживания. Аэропорт предоставляет пассажирам на внутренних и международных авиарейсах комфортную и приятную атмосферу, модернизируя существующее здание терминала. Обновление инфраструктуры включало, в частности, презентацию нового логотипа и установку новых информационных табло, расширение подъездных путей к терминалу, перестройку Восточного коридора, обустройство новой крытой парковки и полную реконструкцию терминала и VIP-зала. Усилия международного аэропорта "Хайкоу Мэйлань" получили положительную оценку пассажиров и удостоились трех наград ASQ, включая первое место в категории "Лучшие аэропорты мира по размеру: 15-25 млн пассажиров" на основании рейтинга удовлетворенности путешественников.

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/495022/Meilan_Airport.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Фэн Ливэнь (Liwen Feng), 86 18976268825, liwen-feng@hnair.com