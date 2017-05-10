ZTE останется технологическим спонсором ФК "Севилья" еще на два сезона

Соглашение о продлении сотрудничества было представлено во время Севильской ярмарки, проходившей в апреле в столице Андалусии. Свои подписи под договором поставили президент клуба "Севилья" Хосе Кастро Кармона (José Castro Carmona) и Джеки Чжан (Jacky Zhang), генеральный директор ZTE в регионах EMEA и APAC.

Этим соглашением ZTE возобновляет свои отношения на национальном и международном уровнях с одним из самых престижных и титулованных испанских футбольных клубов. ФК "Севилья" - действующий чемпион Лиги Европы. Он утвердил свой статус в прошлом году в матче против английского "Ливерпуля", который проходил в Базеле, Швейцария.

"Спустя почти два года сотрудничества, мы с большой радостью начинаем новый этап наших взаимоотношений с ФК "Севилья" - одной из лучших в мире футбольных команд. Мы счастливы, что снова стали официальным технологическим партнером этого прекрасного клуба, - отмечает Джеки Чжан, генеральный директор ZTE в регионах EMEA и APAC. - "Севилья" и ZTE одинаково ценят страсть, креативность, целеустремленность и талант. Мы разделяли эти ценности на протяжении всех двух лет сотрудничества и вместе чувствовали любовь и тепло фанатов "Севильи".

"Наш клуб не перестает расти и мечтать о большем. В то же время мы помогаем развиваться и партнерам - это важная часть нашего спортивного проекта. Мы невероятно счастливы и горды тем, что продолжаем работать с брендом ZTE и вносим свой посильный вклад в его рост по всему миру. У ZTE первоклассные высокотехнологические продукты", - отмечает Хосе Кастро Кармона, президент ФК "Севилья".

Соглашение с ФК "Севилья" поможет усилить позиции ZTE за счет роста узнаваемости бренда на испанском рынке. Кроме того, ZTE будет удерживать позиции производителя одних из самых востребованных мобильных устройств в мире: это подтверждает тот факт, что в 2016 году компания заняла шестое место по продажам смартфонов, реализовав более 100 млн устройств.

Продлевая сотрудничество на два сезона, 2017-2018 и 2018-2019, ZTE и ФК "Севилья" будут вместе работать над тем, чтобы бренд ближе к поклонникам. ZTE будет размещать рекламу на домашнем стадионе команды в Севилье, а также в пресс-центре и общих зонах для членов клуба и журналистов. Как и раньше, компания займет рекламную площадь на бортах футбольного поля, что поможет сделать смартфоны ZTE более узнаваемыми. Поклонники ФК "Севилья" смогут получать самую свежую информацию о продуктах бренда, участвовать в эксклюзивных розыгрышах и выигрывать мобильные телефоны, билеты и товары с атрибутикой команды. В течение всего сезона в социальных сетях будут проводиться активности, которые помогут наладить более тесное общение с поклонниками.

Азиатская мультинациональная компания ZTE - один из самых быстрорастущих технологических брендов последних лет. Она добилась такого статуса, представив во всем мире топовые смартфоны ZTE AXON 7, AXON 7 MINI, а также новинку для Испании - аппарат BLADE V8. ZTE является одним из крупнейших игроков испанского рынка, который подписал соглашения с основными дистрибьюторскими сетями и операторами сотовой связи. Только за последний год компания утроила объемы продаж, превышая в некоторые периоды квоты на 10%.

Уже несколько лет ZTE делает ставку на мир спорта, чтобы завоевать популярность в США и некоторых других странах. По этой причине компания также стала официальным технологическим спонсором нескольких баскетбольных команд NBA, включая Golden State Warriors, New York Knicks, Houston Rockets и Chicago Bulls. В Испании ZTE всегда оставалась на стороне спортивного мира, и этим соглашением продолжит сотрудничество с "Севильей" в течение четырех лет.

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О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетите www.zte.com.cn.

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