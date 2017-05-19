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HNA Modern Logistics Group открывает два грузовых авиамаршрута из китайского Сианя

Пресс-релизы
19 мая, 11:55 UTC+3
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Материал из 1 страницы

СИАНЬ (XI'AN), Китай, 19 мая 2017 г. /PRNewswire/. В рамках важнейшего шага на пути компании HNA Group к укреплению своих позиций в современной логистической отрасли 18 мая в Сиане - значимом центре в западном регионе Китая, - было официально учреждено предприятие HNA Modern Logistics Group. Одновременно с этим, компания объявила об открытии двух межконтинентальных грузовых авиалиний «Шанхай-Синь-Амстердам» и «Сиань-Шанхай-Анкоридж-Чикаго». Эти грузовые линии представляют собой важные маршруты грузоперевозок, соединяющие китайский Сиань с Европой и Америкой, обеспечивая мощную поддержку китайскому «Экономическому поясу Шёлкового пути».

Согласно официальному сообщению, перелёты по этим маршрутам уже осуществляются в тестовом режиме - по одному рейсу в неделю, начиная с 13 и 14 апреля соответственно. После месячного тестового периода эти маршруты заняли значительные позиции в сфере международного транспорта. Кроме свежих продуктов, эти рейсы позволяют осуществлять перевозку электроники, импортных и экспортных товаров с высокой добавленной стоимостью. По слухам, в будущем HNA Modern Logistics Group планирует расширять сетку межконтинентальных грузовых авиамаршрутов с центром в Сиане в качестве опорной точки глобальной сети грузоперевозок.  

По случаю церемонии учреждения HNA Modern Logistics Group глава правления и главный исполнительный директор компании г-н Чжан Вэйлян (Zhang Weiliang) отметил, что с помощью авиационных грузоперевозок - одного из ключевых направлений своей деятельности, - HNA Modern Logistics Group создаст глобальную авиационную грузовую сеть и построит в Сиане «китайский Мемфис». «По мере углублённой реализации китайской инициативы «Пояс и путь» сотрудничество между Поднебесной и глобальным рынком грузоперевозок будет расширяться, что создаст дополнительные преимущества для Китая в вопросах установления связи с другими странами с точки зрения логистики и торговли», - отметил Чжан Вэйлян.

Как показывает 24-летний процесс становления компании, HNA Group неизменно прилагает все усилия для интеграции и развития бизнеса, логистики, финансовых и информационных потоков. Среди них, логистика является основным фокусом и акцентом дальнейшего развития HNA Modern Logistics Group, а также одним из трёх ключевых направлений деятельности компании HNA Group, включающих авиацию и туризм, современную логистику и современные финансовые сервисы. 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Ли (Mr. Li), тел./факс: 86 10 63075245

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