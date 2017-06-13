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Первый прямой рейс Lucky Air по маршруту Куньмин-Москва отправился 12 июня

Пресс-релизы
13 июня, 12:40 UTC+3
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Материал из 1 страницы

КУНЬМИН (KUNMING), Китай, 13 июня 2017 г. /PRNewswire/. 12 июня в 10:55 в московский аэропорт Домодедово вылетел первый рейс международной регулярной линии авиакомпании Lucky Air в Восточную Европу. Новый маршрут помогает построить важный мост в рамках инициативы "Один пояс - один путь".

Перелёт на авиалайнере Airbus A330-300 занимает девять часов. Номер рейса - 8L9503/04. Подробная информация представлена ниже:

№ рейса

Терминал

Время отправления

Время прибытия

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

8L9503

KMG-MOW

10:55

15:05

Понедельник, пятница (июнь)

Понедельник, среда, пятница (начиная с июля)

8L9504

MOW-KMG

17:05

06:30+1

Информация может изменяться в зависимости от фактических условий (разница во времени составляет 5 часов)

Торжественная церемония отправления первого рейса состоялась в зале вылетов куньминьского международного аэропорта "Чаншуй" в 8:30 утра.

Президент авиакомпании Lucky Air Дин Юнчжэн (Yongzheng Ding) выступил в приветственной речью, выразив благодарность и поделившись своими ожиданиями. Г-н Дин отметил: "Являясь первой бюджетной авиакомпанией Юньнани, Lucky Air прилагает все усилия для освоения зарубежного рынка, используя преимущества провинции в качестве внешних "ворот" для создания обширной и комплексной воздушной сети, вносящей значительный вклад в развитие Юньнани и соседних регионов.  Начало прямых перелётов в Москву не только обеспечивает удобство для пассажиров, путешествующих между Юньнанью и российской столицей, но и предоставляет дополнительные опции туристам, путешествующим через Куньмин транзитом".

Президент Lucky Air также отметил, что в условиях активного сотрудничества с участниками Экономического пояса Шёлкового пути и ЕЭС в последние годы рейс Куньмин-Москва выступает в качестве своеобразного "пионера" лоукост-перелётов. Этот маршрут помогает Юньнани стать центральной точкой транспортных сетей, охватывающих города и порты, способные принести пользу странам инициативы "Один пояс - один путь".

Г-н Дин Юнчжэн также добавил: "Я твёрдо верю в развитие бюджетной межконтинентальной авикомпании. Успех маршрута Куньмин-Москва даёт нам опыт и уверенность в блестящем будущем дальномагистральных лоукост-перелётов. Бюджетные авиалинии предоставляют потребителям удобный сервис по доступной цене". Lucky Air планирует в будущем пополнить свой флот самолётами Airbus A350 и Boeing B787, а также создать операционную базу в городах вторичного и третичного знания, которые будут служить отправной точкой для межконтинентального транзита.

Lucky Air, дочернее предприятие HNA Group, является первой бюджетной авиакомпанией и вторым по величине авиационным предприятием провинции Юньнань. На сегодняшний день авиакомпания располагает 45 самолётами, обслуживает 99 маршрутов (86 внутренних и 13 международных и совершает перелёты в 70 городов (65 внутри страны и 11 за рубежом) в 30 провинциях, муниципалитетах страны и семи странах мира.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/522612/Lucky_Air_Kunming_to_Moscow.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Гу Ихан (Yihang Gu) +86-871-67095569, +86-18213535158, yh.gu@hnair.com

 
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