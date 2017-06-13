Первый прямой рейс Lucky Air по маршруту Куньмин-Москва отправился 12 июня

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КУНЬМИН (KUNMING), Китай, 13 июня 2017 г. /PRNewswire/. 12 июня в 10:55 в московский аэропорт Домодедово вылетел первый рейс международной регулярной линии авиакомпании Lucky Air в Восточную Европу. Новый маршрут помогает построить важный мост в рамках инициативы "Один пояс - один путь".
Перелёт на авиалайнере Airbus A330-300 занимает девять часов. Номер рейса - 8L9503/04. Подробная информация представлена ниже:
|
№ рейса
|
Терминал
|
Время отправления
|
Время прибытия
|
ПЕРИОДИЧНОСТЬ
|
8L9503
|
KMG-MOW
|
10:55
|
15:05
|
Понедельник, пятница (июнь)
Понедельник, среда, пятница (начиная с июля)
|
8L9504
|
MOW-KMG
|
17:05
|
06:30+1
|
Информация может изменяться в зависимости от фактических условий (разница во времени составляет 5 часов)
Торжественная церемония отправления первого рейса состоялась в зале вылетов куньминьского международного аэропорта "Чаншуй" в 8:30 утра.
Президент авиакомпании Lucky Air Дин Юнчжэн (Yongzheng Ding) выступил в приветственной речью, выразив благодарность и поделившись своими ожиданиями. Г-н Дин отметил: "Являясь первой бюджетной авиакомпанией Юньнани, Lucky Air прилагает все усилия для освоения зарубежного рынка, используя преимущества провинции в качестве внешних "ворот" для создания обширной и комплексной воздушной сети, вносящей значительный вклад в развитие Юньнани и соседних регионов. Начало прямых перелётов в Москву не только обеспечивает удобство для пассажиров, путешествующих между Юньнанью и российской столицей, но и предоставляет дополнительные опции туристам, путешествующим через Куньмин транзитом".
Президент Lucky Air также отметил, что в условиях активного сотрудничества с участниками Экономического пояса Шёлкового пути и ЕЭС в последние годы рейс Куньмин-Москва выступает в качестве своеобразного "пионера" лоукост-перелётов. Этот маршрут помогает Юньнани стать центральной точкой транспортных сетей, охватывающих города и порты, способные принести пользу странам инициативы "Один пояс - один путь".
Г-н Дин Юнчжэн также добавил: "Я твёрдо верю в развитие бюджетной межконтинентальной авикомпании. Успех маршрута Куньмин-Москва даёт нам опыт и уверенность в блестящем будущем дальномагистральных лоукост-перелётов. Бюджетные авиалинии предоставляют потребителям удобный сервис по доступной цене". Lucky Air планирует в будущем пополнить свой флот самолётами Airbus A350 и Boeing B787, а также создать операционную базу в городах вторичного и третичного знания, которые будут служить отправной точкой для межконтинентального транзита.
Lucky Air, дочернее предприятие HNA Group, является первой бюджетной авиакомпанией и вторым по величине авиационным предприятием провинции Юньнань. На сегодняшний день авиакомпания располагает 45 самолётами, обслуживает 99 маршрутов (86 внутренних и 13 международных и совершает перелёты в 70 городов (65 внутри страны и 11 за рубежом) в 30 провинциях, муниципалитетах страны и семи странах мира.
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