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Неделя китайской столицы открылась 16 июня на всемирной выставке в Астане

Пресс-релизы
16 июня, 15:40 UTC+3
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АСТАНА (ASTANA), Казахстан, 16 июня 2017 г. /PRNewswire/. 16 июня в Китайском павильоне на выставке ЭКСПО-2017 Астана открылась Неделя Пекина под тематическим названием "Прекрасный Пекин сияет на ЭКСПО". Для китайской столицы это еще одна возможность продемонстрировать миру свое древнее величие после ЭКСПО-2005 в Айти, ЭКСПО-2010 в Шанхае и ЭКСПО-2015 в Милане. Проведение данного мероприятия сыграет позитивную роль в стимулировании участия Пекина в реализации инициативы "Пояс и путь".

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/524233/Beijing_Week_at_Expo_2017_Astana_Opened.jpg

Пекин - первый китайский город, участвующий во всемирной выставке в Астане. В рамках церемонии открытия Недели Пекина состоялись программы "Древний Пекин, прекрасный Китай", "Прыгучая акробатика" и "Тайцзи", благодаря которым гости павильона смогли насладиться выступлениями артистов пекинской оперы, акробатов и мастеров боевых искусств. Прошедшие в ходе официального приема фотовыставка туристических достопримечательностей китайской столицы, концерт фольклорной музыки и дегустация блюд пекинской кухни позволили гостям больше узнать о традициях и культуре древнего китайского города, а также "полюбоваться пекинскими пейзажами, полакомиться местными блюдами и послушать мелодии Пекина". 

В сочетании с темой ЭКСПО-2017 "Энергия будущего" Неделя Пекина также демонстрирует достижения в области "умной" энергетики, способные помочь Пекину стать "городом двух Олимпиад" и столицей Зимних олимпийских игр-2022, а также достичь цели привлечения 300 млн. людей к участию в зимних видах спорта.

Вице-председатель пекинского подразделения Китайского совета по содействию международной торговли (CCPIT Beijing) Ли Луся (Li Luxia) в ходе церемонии открытия Недели отметил, что наследие Пекинской олимпиады-2008 будет полностью преобразовано в площадки для проведения состязаний как по зимним, так и летним видам спорта. К примеру, плавательный комплекс "Водяной куб" будет превращен в "Ледяной куб", что представляет собой весьма репрезентативный проект реализации планов трансформации. Гости Китайского павильона могут своими глазами взглянуть на "Ледяной куб" при помощи ВР-очков.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=291386

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Цзи (Mr. Ji), тел./факс: 86 10 63075245.

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