Председатель правления DAMAC положительно оценил развитие туристического сектора Хорватии

ЗАГРЕБ, Хорватия и ДУБАЙ, ОАЭ, July 11, 2017/PRNewswire/. Председатель правления компании DAMAC Хуссейн Саджвани (Hussain Sajwani) увидел "большие возможности для инвестирования" во время своей поездки по стране и считает, что туристический сектор способен привлекать более значительные объемы прямых иностранных инвестиций и стимулировать дальнейший рост ВВП страны.

Сегодня хорватский президент Колинда Грабар-Китарович приняла председателя правления компании DAMAC International Хуссейн Саджвани после его поездки по стране, в ходе которой он посетил ряд городов живописного адриатического побережья Хорватии, пользующихся популярностью среди туристов.

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(Фото: http://mma.prnewswire.com/media/533837/DAMAC_Croatia.jpg )

"Я был рад встрече с президентом Грабар-Китарович. Мы обсудили множество инвестиционных возможностей, предлагаемых Хорватией, которая становится все более популярной у туристов со всего мира и в то же время обеспечивает благоприятную среду для ведения бизнеса, что является привлекательным моментом для зарубежных компаний", ― заявил г-н Саджвани. "Хорватия предлагает широкие возможности для развития туризма, что открывает многочисленные перспективы для капиталовложений в такие сектора, как жилищное строительство в прибрежной зоне, строительство гостиничных, культурных, спортивных и развлекательных объектов, а также услуги, ориентированные на иностранных гостей. Ее возможность привлекать все большее число гостей демонстрирует стремление страны к расширению туристического контингента путем обеспечения уникального качества обслуживания, а также стабильной политической обстановки и социально-экономических условий, способствующих притоку прямых иностранных инвестиций".

Благодаря впечатляющей красоте своего побережья Адриатического моря Хорватия становится одним из наиболее привлекательных мест для туристов со всего мира. Индустрия туризма и путешествий продолжает вносить существенный вклад в ВВП страны, который в 2016 году составил порядка 10,1% согласно докладу "Конкурентоспособность туризма и путешествий-2017" (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017) [https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017 ], представленному на Всемирном экономическом форуме.

Компания DAMAC продолжает изучать возможности расширения своей деятельности в узловых городах и туристических регионах по всей Европе после успешного осуществления проекта строительства 50-этажного жилого дома под названием AYKON London One в Великобритании, где 45% квартир уже реализовано в ходе предварительной продажи. Предполагается, что AYKON London One станет одним из самых престижных жилых объектов Лондона и первым в Европе, спроектированным совместно с Versace Home.

В прошлом месяце компания DAMAC получила подряд от Правительства Омана на реконструкцию порта имени Султана Кабуса (Port Sultan Qaboos) в Маскате. В результате реализации этого исторического проекта застройки стоимостью 1 млрд долларов США нынешний порт будет преобразован в фешенебельный объект с гармоничным сочетанием портовой и туристической инфраструктуры, включающей в себя объекты общественного питания, розничные магазины и места для отдыха и развлечений.

К настоящему моменту компания DAMAC сдала в эксплуатацию более 18 500 жилых домов, а еще более 44 000 объектов находятся в различных стадиях застройки. Ближневосточная география деятельности компании расширилась за счет крупных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане, Соединенном Королевстве и Омане.

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.damacproperties.com

Компания DAMAC Properties является лидером на рынке элитной недвижимости Ближнего Востока с 2002 года, предоставляя жилье класса люкс резидентам со всего мира. Зарекомендовав себя в качестве поставщика элитного жилья высочайшего качества, DAMAC Properties прочно закрепила свои позиции ведущей компании в регионе, предлагающей жилую недвижимость высокого качества и выразительного дизайна. Ближневосточная география деятельности компании расширилась проектами в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане и Соединенном Королевстве.

По данным на 31 марта 2017 года компания DAMAC Properties построила около 18 500 жилых домов. Портфель Компании включает в себя более 44 000 объектов, находящихся на различных этапах реализации и планирования, включая 13 000 гостиничных номеров, обслуживаемых апартаментов и гостиничных вилл, которые будут находиться под управлением гостиничного подразделения компании ― DAMAC Hotels & Resorts. Воплощая свои идеи и программы развития, компания DAMAC Properties строит на Ближнем Востоке элитное жилье нового поколения.

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Photo: http://mma.prnewswire.com/media/533837/DAMAC_Croatia.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO Source: DAMAC Properties

Для получения подробной информации обращайтесь к Niall McLoughlin (Ниалл Маклафлин), старший вице-президент компании DAMAC Properties. Тел.: +971-4-3731000 │ Факс: 00-9714-3732335 │Эл. почта: niall.mcloughlin@damacgroup.com