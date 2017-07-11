Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель правления DAMAC положительно оценил развитие туристического сектора Хорватии

Пресс-релизы
11 июля, 11:00 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЗАГРЕБ, Хорватия и ДУБАЙ, ОАЭ, July 11, 2017/PRNewswire/. Председатель правления компании DAMAC Хуссейн Саджвани (Hussain Sajwani) увидел "большие возможности для инвестирования" во время своей поездки по стране и считает, что туристический сектор способен привлекать более значительные объемы прямых иностранных инвестиций и стимулировать дальнейший рост ВВП страны.

Сегодня хорватский президент Колинда Грабар-Китарович приняла председателя правления компании DAMAC International Хуссейн Саджвани после его поездки по стране, в ходе которой он посетил ряд городов живописного адриатического побережья Хорватии, пользующихся популярностью среди туристов.

(Логотип: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO )

(Фото: http://mma.prnewswire.com/media/533837/DAMAC_Croatia.jpg )

"Я был рад встрече с президентом Грабар-Китарович. Мы обсудили множество инвестиционных возможностей, предлагаемых Хорватией, которая становится все более популярной у туристов со всего мира и в то же время обеспечивает благоприятную среду для ведения бизнеса, что является привлекательным моментом для зарубежных компаний", ― заявил г-н Саджвани. "Хорватия предлагает широкие возможности для развития туризма, что открывает многочисленные перспективы для капиталовложений в такие сектора, как жилищное строительство в прибрежной зоне, строительство гостиничных, культурных, спортивных и развлекательных объектов, а также услуги, ориентированные на иностранных гостей. Ее возможность привлекать все большее число гостей демонстрирует стремление страны к расширению туристического контингента путем обеспечения уникального качества обслуживания, а также стабильной политической обстановки и социально-экономических условий, способствующих притоку прямых иностранных инвестиций".

Благодаря впечатляющей красоте своего побережья Адриатического моря Хорватия становится одним из наиболее привлекательных мест для туристов со всего мира. Индустрия туризма и путешествий продолжает вносить существенный вклад в ВВП страны, который в 2016 году составил порядка 10,1% согласно докладу "Конкурентоспособность туризма и путешествий-2017" (The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017) [https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017 ], представленному на Всемирном экономическом форуме.

Компания DAMAC продолжает изучать возможности расширения своей деятельности в узловых городах и туристических регионах по всей Европе после успешного осуществления проекта строительства 50-этажного жилого дома под названием AYKON London One в Великобритании, где 45% квартир уже реализовано в ходе предварительной продажи. Предполагается, что AYKON London One станет одним из самых престижных жилых объектов Лондона и первым в Европе, спроектированным совместно с Versace Home.

В прошлом месяце компания DAMAC получила подряд от Правительства Омана на реконструкцию порта имени Султана Кабуса (Port Sultan Qaboos) в Маскате. В результате реализации этого исторического проекта застройки стоимостью 1 млрд долларов США нынешний порт будет преобразован в фешенебельный объект с гармоничным сочетанием портовой и туристической инфраструктуры, включающей в себя объекты общественного питания, розничные магазины и места для отдыха и развлечений.

К настоящему моменту компания DAMAC сдала в эксплуатацию более 18 500 жилых домов, а еще более 44 000 объектов находятся в различных стадиях застройки. Ближневосточная география деятельности компании расширилась за счет крупных проектов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане, Соединенном Королевстве и Омане.

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.damacproperties.com

Компания DAMAC Properties является лидером на рынке элитной недвижимости Ближнего Востока с 2002 года, предоставляя жилье класса люкс резидентам со всего мира. Зарекомендовав себя в качестве поставщика элитного жилья высочайшего качества, DAMAC Properties прочно закрепила свои позиции ведущей компании в регионе, предлагающей жилую недвижимость высокого качества и выразительного дизайна. Ближневосточная география деятельности компании расширилась проектами в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Ливане и Соединенном Королевстве.  

По данным на 31 марта 2017 года компания DAMAC Properties построила около 18 500 жилых домов. Портфель Компании включает в себя более 44 000 объектов, находящихся на различных этапах реализации и планирования, включая 13 000 гостиничных номеров, обслуживаемых апартаментов и гостиничных вилл, которые будут находиться под управлением гостиничного подразделения компании ― DAMAC Hotels & Resorts. Воплощая свои идеи и программы развития, компания DAMAC Properties строит на Ближнем Востоке элитное жилье нового поколения.   

Следите за новостями компании DAMAC Properties на Facebook [http://www.facebook.com/damacpropertiesofficial ], Twitter [http://www.twitter.com/DAMACOfficial ] (@DAMACofficial) и YouTube [http://www.youtube.com/DAMACOfficial ].

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/533837/DAMAC_Croatia.jpg http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/389603LOGO Source: DAMAC Properties

Для получения подробной информации обращайтесь к Niall McLoughlin (Ниалл Маклафлин), старший вице-президент компании DAMAC Properties. Тел.: +971-4-3731000 │ Факс: 00-9714-3732335 │Эл. почта: niall.mcloughlin@damacgroup.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Осужденный за подготовку покушения на Путина просит о помиловании
2
Власти Татарстана просят продлить договор о разграничении полномочий с госорганами РФ
3
С 12 июля в России вступают в силу новые правила перевозки детей
4
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
СМИ: боевики объявили о гибели главаря "Исламского государства"
7
Прокуратура Москвы проверит обоснованность приговора инвалиду Антону Мамаеву за разбой
Темы дня
Реклама