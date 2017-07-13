Международная продовольственная торговля получила новое развитие на Кантонской ярмарке

Торговля продуктами питания между Украиной и Китаем сегодня переживает период бурного расцвета.

Украина в числе первых поддержала инициативу "Пояс и путь", подписав в 2014 году двусторонний протокол о намерениях, подтвердивший участие страны в совместных проектах развития. С тех пор государство наблюдает активное развитие торговых связей в Китаем, в том числе и в сфере продовольственных товаров. В 2015 году 90% импорта кукурузы и 95% подсолнечного масла были ввезены в Китай именно из Украины. В 2016 году Китай стал вторым по величине рынком экспорта для украинских производителей, а товарооборот достиг $1,026 млрд.

Советник-посланник посольства Украины в КНР Виктор Танасийчук уверен в перспективах дальнейшего роста китайско-украинской продовольственной торговли. В интервью изданию Food to China он отметил, что установление более эффективной коммуникации между производителями и импортерами должно помочь потребителям узнать больше об украинских продуктах питания.

Роман Кривошеев, генеральный директор компании Fialan, принимающей участие в Кантонской ярмарке с 2012 года, высокую оценил позитивную роль, которую инициатива играет в продвижении бизнеса между Китаем и странами Восточной Европы. Он назвал эту стратегию "новым путем к значительному сокращению затрат и времени доставки товаров из Украины в Китай". "Таким образом, китайские потребители будут получать свежайшие органические продукты питания из Украины по приемлемым ценам", - отметил он.