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Международная продовольственная торговля получила новое развитие на Кантонской ярмарке

Пресс-релизы
13 июля, 9:00 UTC+3
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 12 июля 2017 г. /PRNewswire/. Организаторы Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) сообщили о резком увеличении количества покупателей из восточно-европейских стран. В числе 88 574 представителей государств инициативы "Пояс и путь", принявших участие в последней сессии мероприятия, 6294 из России и 1397 из Украины. Этот показатель вырос на 14,61% с 2013 года, т.е. с момента запуска инициативы "Пояс и путь", представляющей собой государственную стратегию развития, ориентированную на стимулирование экономического роста в регионе Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI столетия.

Торговля продуктами питания между Украиной и Китаем сегодня переживает период бурного расцвета.

Украина в числе первых поддержала инициативу "Пояс и путь", подписав в 2014 году двусторонний протокол о намерениях, подтвердивший участие страны в совместных проектах развития. С тех пор государство наблюдает активное развитие торговых связей в Китаем, в том числе и в сфере продовольственных товаров. В 2015 году 90% импорта кукурузы и 95% подсолнечного масла были ввезены в Китай именно из Украины. В 2016 году Китай стал вторым по величине рынком экспорта для украинских производителей, а товарооборот достиг $1,026 млрд.

Советник-посланник посольства Украины в КНР Виктор Танасийчук уверен в перспективах дальнейшего роста китайско-украинской продовольственной торговли. В интервью изданию Food to China он отметил, что установление более эффективной коммуникации между производителями и импортерами должно помочь потребителям узнать больше об украинских продуктах питания.

Роман Кривошеев, генеральный директор компании Fialan, принимающей участие в Кантонской ярмарке с 2012 года, высокую оценил позитивную роль, которую инициатива играет в продвижении бизнеса между Китаем и странами Восточной Европы. Он назвал эту стратегию "новым путем к значительному сокращению затрат и времени доставки товаров из Украины в Китай". "Таким образом, китайские потребители будут получать свежайшие органические продукты питания из Украины по приемлемым ценам", - отметил он.

Международная продовольственная торговля получила новое развитие на Кантонской ярмарке

Fialan представляет премиальные китайские товары на украинском рынке с 2004 года и импортирует украинские продукты питания в Китай с 2013 года. "Кантонская ярмарка поможет украинским компаниям находить товары в Китае и будет способствовать углублению сотрудничества между Китаем, Россией и Украиной, - добавил Кривошеев. - Кантонская ярмарка открывает перед нами широкий спектр вариантов закупки и представляет возможности для поиска новых партнеров по мере увеличения категорий продуктов".

Для просмотра всех продуктов на ярмарке посетите веб-сайт: http://i.cantonfair.org.cn/en/Categories/Index

По мере того как все больше государств в рамках инициативы "Пояс и путь" заключают с Китаем двусторонние и многосторонние соглашения, рынок импортных продуктов питания в стране осваивает новые возможности для развития, перекликающиеся с растущим потребительским потенциалом народа.

"230 покупателей, компаний электронной торговли и розничных предприятий приняли участие в прошлогодней международной промоушн-выставке импортных продуктов питания, проходившей в рамках Кантонской ярмарки, - заявила Мэгги Пу (Maggie Pu), заместитель генерального директора Китайского центра международной торговли Кантонской ярмарки. - Выставка создает возможности для проведения прямых переговоров между международными поставщиками продуктов питания и покупателями, что позволяет им лучше понимать политику Китая и административные процессы в данной сфере".

"На фоне упрочняющихся связей между Китаем и странами "Пояса и пути" наша платформа будет играть все более важную роль, содействуя международным продовольственным компаниям в расширении зарубежного бизнеса", - добавила она.

Для получения дополнительной информации посетите: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

О Кантонской ярмарке

Китайская импортно-экспортная выставка (China Import and Export Fair), более широко известная под названием "Кантонская ярмарка", проводится дважды в год - весной и осенью, - в китайском городе Гуанчжоу. Ярмарка, учрежденная в 1957 году, является самой универсальной и комплексной торговой выставкой, характеризующейся высочайшим уровнем проведения, самым большим масштабом, крупнейшим ассортиментом, обширнейшей географией покупателей и величайшим товарооборотом по сравнению со всеми другими аналогичными мероприятиями в Китае.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/534963/Roman_Kryvosheyev.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Хлоя Цай (Chloe Cai), +86-20-8913 8622, caiyiyi@cantonfair.org.cn

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