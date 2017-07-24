В продажу поступил первый электромобиль-внедорожник от GAC Motor GE3

В Бурятии и Забайкалье стартовала масштабная внезапная проверка воинских подразделенийАрмия и ОПК 24 июля, 11:28
Колобков: россияне имеют явные перспективы в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 11:26
Минздрав: запрет на продажу алкоголя в мелкой таре может стать полезной меройОбщество 24 июля, 11:24
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кгНовости Урала 24 июля, 11:24
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млнКультура 24 июля, 11:16
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край землиВ стране 24 июля, 11:00
Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 мСпорт 24 июля, 10:53
В лесах Сибири появились новые очаги лесных пожаров из-за грозСибирь 24 июля, 10:30
КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната "Спартака" на поле перед игрой с "Уфой"Спорт 24 июля, 10:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНХАЙ (SHANGHAI), 23 июля 2017 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский автопроизводитель GAC Motor объявил об официальном выпуске первого интеллектуального электромобиля-внедорожника собственной разработки GE3 на китайский рынок.
Интеллектуальный электровнедорожник предлагается по цене от 150 200 до 173 200 юаней (22 200 - 25 600 долл. США) и имеет следующие характеристики:
"С момента выпуска первого гибридного автомобиля GAC Motor в 2012 году наша компания освоила пять ключевых технологий в сфере аккумуляторов, двигателей, блоков управления, систем электромеханического сцепления, а разработка автомобилей на базе новых источников энергии является ключевой стратегией GAC Motor. Выпуск GE3 - это лишь начало, и мы надеемся представить потребителям продукты, удовлетворяющие тенденциям будущего и одновременно гарантирующие уникальный опыт езды и вождения", - отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun).
Формируя стратегию устойчивого развития с целью создания надёжных и экологичных автомобилей, отличающиеся превосходным дизайном и производительностью, компания GAC Motor установила цель - достичь к 2020 году объёмов продаж на уровне 1 миллиона авто, 20 процентов из которых будет приходиться на долю моделей на базе новых источников энергии.
Компания применяет экологически устойчивые и безопасные технологии при производстве автомобилей, используя лишь самые высококачественные и экологичные материалы. В 2019 году GAC Motor планирует открыть промышленный парк интеллектуальной энергетики и учредить специализированный филиал для выхода на поистине экстраординарный новый этап развития.
"Стратегический акцент GAC Motor в ближайшие пять лет будет охватывать разработку и выпуск седанов и внедорожников на базе новых источников энергии, достижение пробега до зарядки на уровне 400-500 км и обеспечение полного заряда батарей менее чем за 30 минут. Все это позволит решить имеющиеся затруднения при эксплуатации электромобилей", - добавил г-н Юй.
Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвёртый год подряд занимает пятое место среди всех оценённых брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.
Для получения более подробной информации посетите:
Facebook: https://www.facebook.com/GACMotor
Instagram: https://www.instagram.com/gac_motor
Twitter: https://twitter.com/gac_motor
Суки Вонг (Sukie Wong)
+86-186-8058-2829
sukie_gacmotor@126.com
Таки Цзян (Taki Jiang)
+86-134-5028-4242
takijiang@126.com