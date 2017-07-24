В продажу поступил первый электромобиль-внедорожник от GAC Motor GE3

АНХАЙ (SHANGHAI), 23 июля 2017 г. /PRNewswire/ -- Ведущий китайский автопроизводитель GAC Motor объявил об официальном выпуске первого интеллектуального электромобиля-внедорожника собственной разработки GE3 на китайский рынок.

Модель GE3, чей международный дебют состоялся в ходе Североамериканского автосалона-2017 (North American International Auto Show (NAIAS)) в январе этого года, создана на базе новой платформы EV и позиционируется как электровнедорожник средне-высокого класса, олицетворяющий экологичный образ жизни и новые возможности будущей мобильности. Презентация нового электрокара вызвала настоящий фурор на форуме "Летний Давос-2017" - 11-й ежегодной встрече новых чемпионов, проходившей в китайском Даляне.

Интеллектуальный электровнедорожник предлагается по цене от 150 200 до 173 200 юаней (22 200 - 25 600 долл. США) и имеет следующие характеристики:

Пробег на одном заряде 310 км (192,62 мили);

Зарядка троичной литиевой батареи до 80 процентов всего за 30 минут;

Разгон от 0 до 100 км (0-60 миль) за 9,3 секунды, тормозной путь 12,8 м (42 фута);

Пиковая мощность: 120 кВт (163,2 л.с.), пиковый крутящий момент - 290 Нм (214 футофунтов);

Плоское размещение аккумулятора устанавливает новый стандарт с точки зрения пространства, безопасности и производительности;

Общее энергопотребление 16,6 кВт-ч/100 км (16,6 кВт-ч/60 миль);

Электрокар оснащается интеллектуальной системой сопровождения Little Trumpchi, T-BOX Internet of Vehicles 3.0 и развлекательной системой INJOY;

Авангардный дизайн с низкополигональной фронтальной и задней светодиодной оптикой;

Корпус внедорожника отвечает североамериканским стандартам сжатия крыши.

"С момента выпуска первого гибридного автомобиля GAC Motor в 2012 году наша компания освоила пять ключевых технологий в сфере аккумуляторов, двигателей, блоков управления, систем электромеханического сцепления, а разработка автомобилей на базе новых источников энергии является ключевой стратегией GAC Motor. Выпуск GE3 - это лишь начало, и мы надеемся представить потребителям продукты, удовлетворяющие тенденциям будущего и одновременно гарантирующие уникальный опыт езды и вождения", - отметил президент компании Юй Цзюнь (Yu Jun).

Формируя стратегию устойчивого развития с целью создания надёжных и экологичных автомобилей, отличающиеся превосходным дизайном и производительностью, компания GAC Motor установила цель - достичь к 2020 году объёмов продаж на уровне 1 миллиона авто, 20 процентов из которых будет приходиться на долю моделей на базе новых источников энергии.

Компания применяет экологически устойчивые и безопасные технологии при производстве автомобилей, используя лишь самые высококачественные и экологичные материалы. В 2019 году GAC Motor планирует открыть промышленный парк интеллектуальной энергетики и учредить специализированный филиал для выхода на поистине экстраординарный новый этап развития.

"Стратегический акцент GAC Motor в ближайшие пять лет будет охватывать разработку и выпуск седанов и внедорожников на базе новых источников энергии, достижение пробега до зарядки на уровне 400-500 км и обеспечение полного заряда батарей менее чем за 30 минут. Все это позволит решить имеющиеся затруднения при эксплуатации электромобилей", - добавил г-н Юй.

GAC Motor

Дочернее предприятие GAC Group, компания GAC Motor разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиального качества. В 2016 году компания продемонстрировала темпы годового роста на уровне 96% - самый высокий показатель среди всех китайских брендов в упомянутом периоде. По данным отчета о результатах исследования качества продукции 2016 China Initial Quality Study от J.D. Power Asia Pacific GAC Motor четвёртый год подряд занимает пятое место среди всех оценённых брендов, что представляет собой самый высокий результат среди всех китайских автопроизводителей.

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Контактная информация для представителей СМИ:

Суки Вонг (Sukie Wong)

+86-186-8058-2829

sukie_gacmotor@126.com

Таки Цзян (Taki Jiang)

+86-134-5028-4242

takijiang@126.com

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Фото - http://mma.prnewswire.com/media/538177/GAC_Motor_all_electric_GE3.jpg