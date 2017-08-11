Компания Swift представляет метод подготовки геномных библиотек секвенирования

ЭНН-АРБОР (ANN ARBOR), Мичиган, 11 августа 2017 г. /PRNewswire/. Компания Swift Biosciences, ведущий поставщик инновационных решений для создания генетических библиотек в целях секвенирования нового поколения (NGS), сегодня объявила о выпуске нового метода секвенирования с одноклеточным метилированием на базе технологии Accel-NGS® Adaptase™ - эффективного и надежного средства подготовки к NGS для полногеномного бисульфитного секвенирования с одноклеточным разрешением. Новый метод обеспечивает эффективный анализ различных метилированных областей в тысячах клеток гетерогенных тканей и одновременно подходит для других прикладных нужд, как то классификация клеток, регулирование клеточных механизмов в нормальных тканях, эпигенетические изменения в болезненных состояниях и эволюционное консервирование эпигеномного регулирования.

Метилирование представляет собой стабильный биомаркер, который может использоваться для идентификации типов клеток и основной клеточной функции регуляторных элементов. В сочетании с исследованиями в сфере одноклеточной экспрессии РНК, одноклеточное метилирование способно пролить свет на регуляторные элементы, в свою очередь контролируя уникальные профили экспрессии отдельных клеток и различия между клетками. Кроме того, результаты новейших исследований демонстрируют характерные модели процессов метилирования при таких заболеваниях, как рак, позволяющие идентифицировать вид опухоли и оценивать ее массу в жидкостной биопсии. Эти модели отлично согласовываются с развитием заболевания, прогнозом и реакцией на препараты.

Данный метод был недавно описан в опубликованной в журнале Science статье под названием "Single Cell Methylomes Identify Neuronal Subtypes and Regulatory Elements in Mammalian Cortex" (Одноклеточные метиломы идентифицируют нейронные подвиды и регуляторные элементы в кортексе у млекопитающих). Авторами статьи выступили специалисты Института биологических исследований Салка при Калифорнийском институте в Сан-Диего и компании Swift Biosciences. Процедура сочетает изолирование на основании сортировки клеток с активацией флуоресценции, бисульфитную конверсию и модуль Swift Accel-NGS Adaptase с другими коммерчески доступными компонентами. Обнародованные исследования показывают более чем двукратное повышение скорости картирования чтений по сравнению с другими методами, что, в свою очередь, гарантирует оптимизированный вывод данных секвенирования при сокращении общих затрат.

"Это один из многочисленных проектов научного сотрудничества, в рамках которых технологии Swift раздвигают границы науки, - отметил Тимоти Харкинс (Timothy Harkins), президент, главный исполнительный директор Swift Biosciences и соавтор статьи. - Нас очень воодушевляет новая аналитическая информация об основных клеточных процессах, а также то обширное влияние, которое она в будущем окажет на прецизионную медицину".

"Запатентованная нами технология Adaptase создает чрезвычайно сложные библиотеки NGS из малоинформативных, однонитевых ДНК, - прокомментировала Лори Курихара (Laurie Kurihara), д.м.н., старший директор по вопросам исследований и разработок компании и соавтор статьи. - Наша одноклеточная процедура отличается меньшим количеством этапов по сравнению с другими методами и обеспечивает мультиплексную, одноклеточную обработку для повышенной продуктивности приложений с высокой пропускной способностью".

Модуль Accel-NGS Adaptase уже поступил в открытую продажу.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дерби Вагнер (Darby Wagner), Lambert, Edwards & Associates, (616) 258-5779, dwagner@lambert-edwards.com