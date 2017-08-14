Власти Санья проводят фестиваль "Sanya Celebration" в Москве

Фестиваль, получивший множество положительных отзывов, включал фотовыставку Саньи, кулинарное шоу, демонстрацию традиций и обычаев народности ли, визуальные презентации местных достопримечательностей с элементами виртуальной реальности, ознакомительные демонстрации методов традиционной китайской медицины и множество тематических мероприятий на открытом воздухе, подарив москвичам незабываемые впечатления от "прекрасной, романтичной и райской Санье".

Один из жителей российской столицы A.M. Porisky Antovic Dolovich прокомментировал: "Программа фестиваля чрезвычайно насыщена. Меня очень заинтересовали необычные выставки, танцевальные представления и традиции народности ли. Я надеюсь, что у меня появится возможность посетить Санью и лично познакомиться с обычаями представителей местной культуры".

Мэр Саньи У Яньцзюнь (Wu Yanjun) отметил: "Санья - единственный тропический морской курорт Китая, располагающий инфраструктурой международного класса, постепенно превращается в туристический центр мирового уровня. Соблюдая все международные стандарты, город и дальше будет диверсифицировать ассортимент своих туристических продуктов, наращивать усилия по защите окружающей среды, украшать свои пейзажи, оптимизировать инфраструктуру и сервисы. В будущем Санья будет предоставлять туристам из России и других регионов мира еще более высокий уровень обслуживания".

Олег Рыжков, заместитель министра РФ по вопросам культуры, в ходе мероприятия заявил: "Санья создает удобную среду для туристов из всех уголков земного шара. Я с нетерпением жду возможности посетить этот город вместе со своей семьей".

Посол КНР в России Ли Хуэй в своей речи отметил, что фестиваль не только ближе познакомил россиян с Саньей, но и дополнительно укрепил связи и сотрудничество между городом и российскими муниципальными и федеральными органами, превратив тропический курорт в настоящий мост дружбы между китайцами и русскими.

В первой половине текущего года Санья приняла 333 тыс. иностранных туристов, в том числе 126 тыс. россиян. Последний показатель вырос более чем на 400% по сравнению с предшествующим годом и вывел Россию на первое место по количеству туристов, посещающих китайский курорт.

Туристические продукты пользуются популярностью у местных жителей

В ходе рекламного мероприятия многостороннее "стереометрическое" взаимодействие повысило популярность Саньи среди россиян. В уникальном выставочном зале с морскими элементами и кокосовыми пальмами демонстрировались самобытные туристические ресурсы города, а выставочный стенд, посвященный местной кухни, проживанию, турам, шопингу и развлечениям в Санье привлек внимание большого числа посетителей. Презентация на открытом воздухе знакомила гостей фестиваля с сервисами для российских граждан.

"Фестиваль подарил мне настоящее ощущение присутствия на Санье. Мои друзья бывали на этом тропическом курорте и отзываются о Санье исключительно с восторгом. Я планирую посетить этот город в этом году вместе со своей семьей", - отметил москвич Дмитрий Горин.

Российские турагентства содействуют продвижению туризма в Санье

В рамках фестиваля во второй половине дня состоялось рекламная презентация, ориентированная на руководителей международных турагенств России. В мероприятии приняли участие сотни представителей сектора, а также журналисты общероссийских и региональных СМИ. С помощью роскошных фотографий, видеоклипов и увлекательных выступлений представители туристических ведомств Саньи познакомили собравшихся с туристическим сектором города, а после презентации пообщались с гостями, в дружественной атмосфере подробно рассказав об особенностях курорта.

В ходе этого интерактивного процесса делегация Саньи обсудила с российскими турагентствами возможности оптимизации маршрутов и повышения уровня местных туров.

Представитель одной из российских туркомпаний Сергей Назаров отметил: "Мы с неизменным оптимизмом рассматриваем туристический рынок Саньи. Этому способствуют ее роскошные пейзажи, удобная курортная инфраструктура и высокий уровень туристического обслуживания. Эта презентация вселяет в нас дополнительную уверенность в дальнейшем росте популярности туристических маршрутов на Санью. На сегодняшний день Санья превращается в международный турцентр - с более удобным и быстрым трафиком, повышенной туристической пропускной способностью и все более разнообразными туристическими продуктами. Город постепенно становится одним из крупнейших зарубежных рынков для наших туристических агентств, и мы надеемся подарить еще большему числу российских туристов незабываемые впечатления".

Аналогичные фестивали ранее проводились в Бангкоке (Таиланд), Куала-Лумпуре (Малайзия), Джакарте (Индонезия), Алматы (Казахстан) и вот теперь в российской столице. По словам представителей муниципального правительства Саньи, в число будущих мест проведения выездных презентаций входят Великобритания и Германия, а также другие страны, являющиеся крупнейшими поставщиками туристов для Саньи. Все подобные мероприятия объединены общей целью повышения привлекательности и репутации Саньи на международных туристических рынках.

О Санье

Город Санья, расположенный в самой южной точке китайского острова Санья, является международным морским курортом. Санья неизменно получает восторженные отзывы от посетителей из всех уголков земного шара не только в качестве единственного морского курорта Китая, но и благодаря своим потрясающим пейзажам и обширному культурному наследию.

Для получения дополнительной информации о Санье посетите: http://english.sanya.gov.cn/publicfiles//business/htmlfiles/englishsite/tourism/index.html

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/544253/Celebration_Show.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/544254/Sanya_Food_Show.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ли Тяньми (Li Tianmi), +86-18217962736, 1013455842@qq.com