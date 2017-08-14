Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Санья проводят фестиваль "Sanya Celebration" в Москве

Пресс-релизы
14 августа, 9:00 UTC+3

Российские турагентства будут содействовать продвижению туризма на Санье

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА (MOSCOW), 12 августа 2017 г. /PRNewswire/. Власти города Санья - ведущего туристического центра Китая, - 10 августа провели в Москве фестиваль "2017 Sanya Celebration" ("Фестиваль"), ориентированного на продвижение международного туризма. Мероприятие под тематическим названием "Романтичное приглашение в прекрасную Санью" вызвало активный энтузиазм у его участников. Успешная промоушн-кампания муниципального правительства Саньи укрепила и без того глубокие связи между китайским городом и российской столицей в культурной, туристической и других сферах. На мероприятии присутствовали заместитель министра РФ по вопросам культуры Олег Рыжков, посол КНР в России Ли Хуэй и более 100 гостей из российских официальных организаций, туристических агентств и средств массовой информации.

Sanya Celebration озаряет Москву ярким светом

Фестиваль, получивший множество положительных отзывов, включал фотовыставку Саньи, кулинарное шоу, демонстрацию традиций и обычаев народности ли, визуальные презентации местных достопримечательностей с элементами виртуальной реальности, ознакомительные демонстрации методов традиционной китайской медицины и множество тематических мероприятий на открытом воздухе, подарив москвичам незабываемые впечатления от "прекрасной, романтичной и райской Санье".

Один из жителей российской столицы A.M. Porisky Antovic Dolovich прокомментировал: "Программа фестиваля чрезвычайно насыщена. Меня очень заинтересовали необычные выставки, танцевальные представления и традиции народности ли. Я надеюсь, что у меня появится возможность посетить Санью и лично познакомиться с обычаями представителей местной культуры".

Мэр Саньи У Яньцзюнь (Wu Yanjun) отметил: "Санья - единственный тропический морской курорт Китая, располагающий инфраструктурой международного класса, постепенно превращается в туристический центр мирового уровня. Соблюдая все международные стандарты, город и дальше будет диверсифицировать ассортимент своих туристических продуктов, наращивать усилия по защите окружающей среды, украшать свои пейзажи, оптимизировать инфраструктуру и сервисы. В будущем Санья будет предоставлять туристам из России и других регионов мира еще более высокий уровень обслуживания".

Олег Рыжков, заместитель министра РФ по вопросам культуры, в ходе мероприятия заявил: "Санья создает удобную среду для туристов из всех уголков земного шара. Я с нетерпением жду возможности посетить этот город вместе со своей семьей".

Посол КНР в России Ли Хуэй в своей речи отметил, что фестиваль не только ближе познакомил россиян с Саньей, но и дополнительно укрепил связи и сотрудничество между городом и российскими муниципальными и федеральными органами, превратив тропический курорт в настоящий мост дружбы между китайцами и русскими.

В первой половине текущего года Санья приняла 333 тыс. иностранных туристов, в том числе 126 тыс. россиян. Последний показатель вырос более чем на 400% по сравнению с предшествующим годом и вывел Россию на первое место по количеству туристов, посещающих китайский курорт.

Туристические продукты пользуются популярностью у местных жителей

В ходе рекламного мероприятия многостороннее "стереометрическое" взаимодействие повысило популярность Саньи среди россиян. В уникальном выставочном зале с морскими элементами и кокосовыми пальмами демонстрировались самобытные туристические ресурсы города, а выставочный стенд, посвященный местной кухни, проживанию, турам, шопингу и развлечениям в Санье привлек внимание большого числа посетителей.  Презентация на открытом воздухе знакомила гостей фестиваля с сервисами для российских граждан.

"Фестиваль подарил мне настоящее ощущение присутствия на Санье. Мои друзья бывали на этом тропическом курорте и отзываются о Санье исключительно с восторгом. Я планирую посетить этот город в этом году вместе со своей семьей", -  отметил москвич Дмитрий Горин. 

Российские турагентства содействуют продвижению туризма в Санье

В рамках фестиваля во второй половине дня состоялось рекламная презентация, ориентированная на руководителей международных турагенств России. В мероприятии приняли участие сотни представителей сектора, а также журналисты общероссийских и региональных СМИ. С помощью роскошных фотографий, видеоклипов и увлекательных выступлений представители туристических ведомств Саньи познакомили собравшихся с туристическим сектором города, а после презентации пообщались с гостями, в дружественной атмосфере подробно рассказав об особенностях курорта.

В ходе этого интерактивного процесса делегация Саньи обсудила с российскими турагентствами возможности оптимизации маршрутов и повышения уровня местных туров.

Представитель одной из российских туркомпаний Сергей Назаров отметил: "Мы с неизменным оптимизмом рассматриваем туристический рынок Саньи. Этому способствуют ее роскошные пейзажи, удобная курортная инфраструктура и высокий уровень туристического обслуживания. Эта презентация вселяет в нас дополнительную уверенность в дальнейшем росте популярности туристических маршрутов на Санью. На сегодняшний день Санья превращается в международный турцентр - с более удобным и быстрым трафиком, повышенной туристической пропускной способностью и все более разнообразными туристическими продуктами. Город постепенно становится одним из крупнейших зарубежных рынков для наших туристических агентств, и мы надеемся подарить еще большему числу российских туристов незабываемые впечатления".

Аналогичные фестивали ранее проводились в Бангкоке (Таиланд), Куала-Лумпуре (Малайзия), Джакарте (Индонезия), Алматы (Казахстан) и вот теперь в российской столице. По словам представителей муниципального правительства Саньи, в число будущих мест проведения выездных презентаций входят Великобритания и Германия, а также другие страны, являющиеся крупнейшими поставщиками туристов для Саньи. Все подобные мероприятия объединены общей целью повышения привлекательности и репутации Саньи на международных туристических рынках.  

О Санье

Город Санья, расположенный в самой южной точке китайского острова Санья, является международным морским курортом. Санья неизменно получает восторженные отзывы от посетителей из всех уголков земного шара не только в качестве единственного морского курорта Китая, но и благодаря своим потрясающим пейзажам и обширному культурному наследию.

Для получения дополнительной информации о Санье посетите: http://english.sanya.gov.cn/publicfiles//business/htmlfiles/englishsite/tourism/index.html  

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/544253/Celebration_Show.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/544254/Sanya_Food_Show.jpg  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ли Тяньми (Li Tianmi), +86-18217962736, 1013455842@qq.com

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Отходы - абсолютное зло или основа для современной индустрии?
2
Поправка: сенатор США дал высокую оценку природоохранной деятельности Ван Вэньляна
2
Видеть возможности в картофеле: новая глобальная идентичность бренда Lamb Weston®
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
За ночь в Москве выпало до трети месячной нормы осадков
2
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
3
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
4
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
5
ABC: хакеры опубликовали новые материалы, похищенные у телеканала HBO
6
"Аэрофлот" отменит 20 рейсов из-за непогоды
7
Два ребенка погибли в ДТП на Кубани
Темы дня
Новости партнеров
Реклама