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Комитет по развитию туризма в Санье: курорт приобретает международную популярность

Пресс-релизы
16 августа, 10:00 UTC+3
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САНЬЯ (SANYA), Китай, 16 августа 2017 г. /PRNewswire/. Китай привлекает туристов из всех уголков земного шара и на сегодняшний день уже превратился в одно из самых популярных туристических направлений мира. Город Санья, расположенный в самой южной точке провинции Хайнань, является единственным в стране международным морским курортом.

Sanya Nanshan Guanyin Statue, at 108 meters in height, the world’s tallest depiction of Guanyin, a venerated Buddhist bodhisattva or goddess

В отличие от многих других тропических курортов мира, приморская Санья с трех сторон окружена горами, а через сам город протекает живописная река. Курорт может похвалиться классическими морскими пейзажами, роскошным природным ландшафтом, сочетающим в себе горы, море и реки, а также древней и богатой историей. Здесь проживают представители многих национальных меньшинств Китая. И все это вместе придает популярному туристическому направлению совершенно уникальный шарм. Издание TheNew York Times включило Санью в свой рейтинг "52 самых интересных туристических мест-2017". Это единственный китайский город, вошедший в обновленный список. Статистические данные местного Комитета по развитию туризма на протяжении нескольких последних лет демонстрируют стабильный рост числа зарубежных туристов. В первой половине текущего года Санью посетило на 73,31% больше иностранных туристов по сравнению с прошлым годом - знаменитый китайский тропический курорт набирает все большую международную популярность.

Город с богатейшим культурным разнообразием

Уникальное расположение Саньи на южной оконечности острова Хайнань - второго по величине острова Китая, - обеспечило оптимальную среду для развития самобытной культуры города.

Здесь в мире и гармонии проживают представители народностей ли, мяо, хуэй и хань. В частности, Хайнань является родиной для народности ли. Более 3 000 лет назад их предки переплыли через пролив Цюнчжоу и обосновались на острове, где продолжили развивать свою уникальную и колоритную культуру. Приезжающие в Санью туристы имеют возможность познакомиться с обычаями и традициями различных этнических меньшинств, проживающих здесь.

Несколько выдающихся исторических личностей Китая в свое время выбирали Санью для продвижения определенных аспектов китайской культуры, и каждый оставил здесь свой неизгладимый след. Самым известным из них является монах времен династии Тан Цзянь Чжэнь, потерпевший неудачу в пяти попытках добраться на лодках в Японию, дабы распространить там буддизм. В ходе пятой попытки его лодку вынесло на берег возле Наньшаня в Санье, где он и решил обосноваться. В дальнейшем он построил здесь храмы и статуи Будды.

Кухня Саньи также отличается удивительным разнообразием. Провинция Хайнань известна широким выбором местных деликатесов, и это относится не только ко вкуснейшим блюдам из морепродуктов. Одним из поистине легендарных блюд местной кухни является рис с курицей по-хайнаньски. Санья собрала вместе фирменные блюда из всех районов провинции и гарантирует настоящий праздник вкуса для любого гурмана.

Туристов здесь ждут самые разнообразные варианты времяпрепровождения - они могут познакомиться с культурой народностей ли и мяо в Бинлангу, расслабиться на горячих источниках Наньтянь или исследовать тропические джунгли в Яноде, ну и, конечно же, насладиться морскими волнами на многочисленных пляжах острова.

Международный уровень сервиса обеспечивает удобство туристам

Благодаря безвизовой политике провинции Хайнань, тургруппы из 26 стран мира могут посетить Санью без необходимости в формальностях, связанных с оформлением виз, а все туристы, приезжающие в Китай из-за рубежа, могут воспользоваться преимуществами полноценного возврата налогов на все покупки, совершенные на острове. На Санье туристов ждут уникальные возможности для отдыха на воде, суше и даже в воздухе, и добраться до города также можно водным, наземным и авиационным транспортом. Все поезда, курсирующие между Саньей и любыми пунктами назначения на материке, пересекают пролив Цюнчжоу на пароме. Для многих путешественников это поистине беспрецедентный опыт.

На сегодняшний день Санья уже превратилась во международное направление для рекреационного, свадебного, конференц- и корпоративного туризма, а также завоевала себе репутацию места, где туристы могут познакомиться с восточной культурой в окружении роскошных тропических пейзажей. Уникальный тропический морской курорт приглашает к себе туристов из всех уголков земного шара. 

Фото - http://mma.prnewswire.com/media/540427/San_Ya_Nanshan_Statue.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Вивьен Цяо (Vivian Qiao), +86-186-0897-8393, qvivian@yahoo.com

 
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