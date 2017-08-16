XCMG открывает новую компанию в Казахстане

Новая компания будет реализовывать отлично зарекомендовавшие себя продукты XCMG, предоставлять оперативный сервис и работать с местными дилерами над повышением качества клиентского обслуживания.

Являясь крупнейшей экономикой в Центральной Азии, Казахстан демонстрирует высокие темпы развития, что обеспечивает государству высокий статус в региональной политике и экономике. Страна также является важным звеном в "Инициативе пояса и пути" - китайской стратегии восстановления древнего торгового маршрута Шелкового пути и стимулирования развития во всем регионе.

Ван Минь (Wang Min), глава правления и президент XCMG, отметил, что Казахстан служит своеобразным евразийским мостом и является одним из важнейших мировых рынков для компании.

"XCMG будет использовать возможности, открываемые "Инициативой пояса и путь", и концентрировать свои стратегические инвестиционные программы на казахском рынке, предоставляя продукты и решения, адаптированные под нужды местных заказчиков, и одновременно содействия инфраструктурному строительству и стабильному развитию деятельности XCMG в Казахстане".

С момента выхода на местный рынок 16 лет назад компания XCMG принимает активное участие в реализации региональных инфраструктурных проектов, включая строительство дорог, железнодорожных линий и аэропортов. Оборудование компании использовалось и при обустройстве выставочной зоны ЭКСПО-2017 в Астане.

На сегодняшний день в Казахстане активно эксплуатируются более 20 000 единиц техники XCMG. Являясь брендом №1 в стране, компания занимает свыше 80% рынка с самым большим среди всех торговых марок количеством погрузчиков, кранов, дорожно-строительной и свайной техники.

По словам генерального консула КНР в Алматы г-на Мяо Хунбо (Miao Hongbo), учрежденное предприятие станет новой платформой для китайско-казахстанского сотрудничества, способной предоставлять комплексную поддержку для будущих казахских инфраструктурных проектов.

Компания также заложит прочный фундамент для деятельности XCMG по всей Центральной Азии. Ее учреждение стало очередным знаковым этапом после открытия в узбекском Ургенче совместного предприятия с государственной корпорацией "Узбекистанской железной дорогой" в 2014 году.

О компании XCMG

Компания XCMG является многонациональной корпорацией, специализирующейся на производстве тяжелого машинного оборудования, и обладает 74-летней историей. На сегодняшний день предприятие занимает девятое место в рейтинге ведущих мировых игроков отрасли строительной техники. Продукция компании экспортируется в 177 стран и регионов мира.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.xcmg.com или страницы XCMG в Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn и Instagram.