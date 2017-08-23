Оргкомитет премии LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation объявил имена лауреатов

Ознакомиться с полным мультимедийным релизом можно здесь: http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201708ru.shtml

Лауреатами премии LUI Che Woo Prize-2017 стали:

Призовая категория 1: Эко-устойчивое развитие мира (Sustainability Prize)

Приоритетная сфера внимания: Предотвращение изменения климата

Лауреат: СЕ Чжэньхуа (XIE Zhenhua)

Г-н Се Чжэньхуа удостоен премии Sustainability Prize за свою важную роль в содействии международным переговорам и успешном подписании Парижского соглашения от 2015 года, а также за свои усилия в продвижении программ по предотвращению климатических изменений в Китае, что позволило стране стать образцом для других развивающихся экономик мира. Г-н Се внёс значительный вклад в предотвращение изменения климата на Земле.

Призовая категория 2: Улучшение благосостояния человечества (Welfare Betterment Prize)

Приоритетная сфера внимания: Сокращение масштабов нищеты

Лауреат: Landesa

Благотворительная организация Landesa получила премию Welfare Betterment Prize за популяризацию концепции "земля – крестьянам", а также за достигнутый ею успех в вопросах обеспечения прав на землю для 120 миллионов беднейших семей в более чем 50 странах мира за последние полвека. Landesa внесла заметный вклад в устранение бедности, реализуя концепцию "помогая людям помогать самим себе".

Призовая категория 3: Популяризация позитивного взгляда на жизнь и стимулирование положительной энергии (Positive Energy Prize)

Приоритетная сфера внимания: Способствование гармонии среди неоднородных групп.

Лауреат: Международный параолимпийский комитет

Международный параолимпийский комитет ("МПК") удостоен премии Positive Energy Prize за свою выдающуюся работу в области активного поощрения параатлетов к участию в спортивных соревнованиях, предоставление надежды людям с ограниченными возможностями и преодоление давнего предубеждения общества по отношению к инвалидам. МПК на протяжении многих лет успешно приносит гармонию людям и излучает позитивную энергию по всему земному шару.

Д-р Луи Че Ву (Lui Che Woo), основатель и глава Попечительского совета, одновременно являющегося Советом премии LUI Che Woo Prize отметил: "От имени Попечительского совета и всех экспертов Премии мы хотим от всего сердца поздравить лауреатов, являющихся лучшими представителями своих сфер. Мы благодарим их за вклад в улучшение нашего мира и искренне надеемся, что они продолжат свою работу на данном поприще и станут ключевыми моделями для мировой цивилизации, принося пользу ещё большему количеству людей".

Г-н Се Чжэньхуа, в свою очередь, заявил: "Для меня большая честь получить премию LUI Che Woo Prize. Это выдающееся признание моих трудов, достижений моей команды и, что самое главное, прогресса нашей страны в политическом, законодательном и практическом аспектах. Эта премия непременно послужит доказательством, поощрением и мотивацией, которая будет стимулировать нас на достижение ещё более высоких результатов в будущем".

Г-н Крис Джочник (Chris Jochnick), президент и главный исполнительный директор Landesa, поделился: "Новость о получении премии LUI Che Woo Prize стала для нас очень приятным и весьма неожиданным сюрпризом. Что выделяет LUI Che Woo Prize - Welfare Betterment Prize среди других премий такого характера - это гибкость и способность чутко реагировать на изменяющиеся потребности общества. Это позволяет нам направлять свои усилия именно туда, где, как нам кажется, это требуется в первую очередь, и применять наиболее эффективные шаги для повышения стандартов жизни среди беднейших слоёв населения Земли".

Сэр Филип Крейвен (Philip Craven), президент МПК, отметил: "Мы в полном восторге! Для нашей организации получение премии в категории Positive Energy, признание со стороны авторитетнейших экспертов, входящих в состав судейской коллегии премии, а также возможность приобщиться к концепции г-на Луи - это поистине потрясающее достижение. Жюри премии полагает, что основной движущей силой для нас является параолимпийский дух, но для нас воплощением этого духа служит именно "позитивная энергия". Именно поэтому так замечательно, что эти две концепции смогли наконец слиться воедино. И это поистине огромная честь для нас".

Профессор Лоуренс Дж. Лау (Lawrence J. Lau), председатель Комитета о рекомендации номинантов, прокомментировал: "Трёхуровневая структура премии позволяет осуществлять самый скрупулёзный анализ достижений номинантов и гарантирует, что все лауреаты премии более чем достойны столь исключительной награды. Мы надеемся, что наша премия послужит для них своеобразным символом поощрения и вдохновением на будущие свершения".

Премия LUI Che Woo Prize представляет собой международную, междисциплинарную инновационную награду. Для удовлетворения постоянно изменяющихся мировых потребностей и решения проблем человечества совет Премии ежегодно будет определять приоритетные сферы интереса для каждой категории вручения премии.

На 2018 год определены следующие сферы внимания:

Призовая категория Приоритетные сферы внимания в 2018 году Эко-устойчивое развитие мира (Sustainability Prize) Развитие использования возобновляемых источников энергии Улучшение благосостояния человечества (Welfare Betterment Prize) Уменьшение последствий природных катаклизмов Популяризация позитивного взгляда на жизнь и стимулирование положительной энергии (Positive Energy Prize) Устранение безграмотности

Все номинации принимаются только по приглашениям. Оргкомитет LUI Che Woo Prize направит приглашения более чем 1 000 рекомендателям, включая руководителей вузов, научных учреждений и профессиональных организаций. Все номинации будут рассмотрены в полном объёме, вне зависимости от расовой, религиозной или национальной принадлежности (для частных лиц) или места учреждения (для организаций).

Чтобы узнать больше о LUI Che Woo Prize, посетите официальный веб-сайт премии www.luiprize.org.

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