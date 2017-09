С 2018 года сервис TIDAL будет доступен в автомобилях производства Mercedes-Benz

"Благодаря сотрудничеству с TIDAL, мы обогатим стиль жизни Mercedes me уникальной развлекательной платформой. Наши клиенты могут практически без ограничений воспроизводить музыку и видео в потоковом режиме, как дома, так и в дороге. Мы также предлагаем эксклюзивные возможности пообщаться с исполнителями и увидеть их в режиме реального времени", - объяснил д-р Йенс Тимер, вице-президент по маркетингу компании Mercedes-Benz Cars.

В ознаменование начала своего сотрудничества, Mercedes-Benz и TIDAL представляют эксклюзивный концерт, который состоится в пятницу 15 сентября 2017 года в рамках мероприятий me Convention во Франкфурте. Имя исполнителя будет объявлено в ближайшее время; участники me Convention смогут записаться на получение билета во время мероприятия, через специальное приложение. Дополнительные билеты будут распространены путем розыгрышей на каналах новостей TIDAL и Mercedes-Benz в социальных сетях.

"TIDAL считает за честь стать партнером мирового лидера автопромышленности, - сказал Лиор Тайбон, TIDAL. - Совместная цель – обеспечение непревзойденного качества и высочайших стандартов – обусловила органичное взаимодействие брендов. Клиенты Mercedes ценят оригинальность, и мы с гордостью поделимся с ними высококлассными музыкально-развлекательными возможностями TIDAL."

Начиная с 2018 года, всем пользователям портала Mercedes me будет предоставлена бесплатная 12-месячная подписка на стриминг в качестве hi-fi. По окончании этой бесплатной пробной подписки, пользователи смогут продолжить использовать TIDAL для проигрывания альбомов, потокового воспроизведения прямых трансляций и концертов Tidal X за 9,99 евро (качество «премиум») или 19,99 евро (качество hi-fi). Плейлисты Mercedes-Benz будут также размещены на www.tidal.com.

О me Convention

В рамках Международного автосалона (IAA) во Франкфурте, Mercedes-Benz и South by Southwest (SXSW) организовали первую me Convention – площадку для обсуждения тематик будущего. На мероприятиях me Convention 15 и 17 сентября 2017 года технологии, дизайн и творческая индустрия встретятся для проведения диалога о будущем. Центром внимания диалога под слоганом #createthenew будут темы «Новое творчество», «Новая урбанистика», «Новое лидерство», «Новые реальности» и «Новые скорости». Темы будущего подвергнутся Критические дискуссии на темы будущего пройдут в форме семинаров, экспертных панелей, основных докладов, на площадках для совместной работы и на интерактивных платформах. Конференция me Convention пройдет в Festhalle Frankfurt, в фестивальной атмосфере, и будет сопровождаться рядом вечерних мероприятий с вечеринками и концертами в районе Банховсфиртель (Bahnhofsviertel), квартале, окружающем железнодорожный вокзал. Для получения дополнительной информации о программе, мероприятиях и докладчиках me Convention, посетите www.me-convention.com.

О TIDAL

TIDAL – это глобальная, экспериентальная, развлекательная платформа, созданная непосредственно музыкальными исполнителями со всего мира для своих поклонников. Пользователи TIDAL имеют доступ к эксклюзивному, тщательно отобранному контенту, предоставляющему многочисленные возможности для прямого контакта между исполнителями и поклонниками. Сервис предлагает высококачественную музыку студийного звучания, видео высокого разрешения, возможность открыть для себя новых исполнителей посредством TIDAL Rising и уникальные впечатления TIDAL X. TIDAL доступен в более чем 52 странах мира, а его каталог включает более 50 миллионов композиций и 185 000 высококачественных видеоклипов.

Следите за новостями TIDAL на http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi и https://instagram.com/tidal/

Дополнительная информация от Mercedes-Benz:

www.media.daimler.com and www.mercedes-benz.com

Для получения дополнительной информации о TIDAL, посетите www.tidal.com