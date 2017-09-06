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С 2018 года сервис TIDAL будет доступен в автомобилях производства Mercedes-Benz

Пресс-релизы
6 сентября, 9:00 UTC+3

Это эксклюзивный развлекательный сервис, предлагающий более 50 миллионов песен

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ШТУТГАРТ, Германия, 5 сентября 2017 года /PRNewswire/. Mercedes-Benz и глобальная музыкально-развлекательная платформа TIDAL объявили о начале долгосрочного сотрудничества – через несколько месяцев клиенты Mercedes-Benz, зарегистрировавшие свои автомобили на портале Mercedes me, получат доступ к бесплатной подписке TIDAL HiFi. В течение двенадцати месяцев у пользователей будет возможность бесплатного стриминга более 50 миллионов песен, более 185 000 музыкальных видео и сотен тщательно подобранных плейлистов, в машинах, на смартфонах или на домашних музыкальных системах. Помимо потокового воспроизведения музыки, сервис TIDAL также предлагает своим подписчикам из 52 стран мира разнообразный эксклюзивный контент в качестве Hi-Fi. Программа TIDAL X напрямую соединяет исполнителей и их поклонников посредством уникальных «живых» мероприятий, встреч с музыкантами, розыгрышей билетов на концерты, общения в прямом эфире и так далее, с участием таких исполнителей как JAY-Z, Бейонсе, Бон Джови, Ники Минаж, Дэмиан Марли, Лил Уэйн, Алиша Киз и прочих. Предоставление поклонникам музыки платформы, где они смогут взаимодействовать со своими любимыми исполнителями – ключевой принцип сервиса TIDAL. Mercedes-Benz и TIDAL отметят запуск своего партнерства эксклюзивным концертом, который состоится в рамках me Convention на Международном автосалоне во Франкфурте (IAA).

"Благодаря сотрудничеству с TIDAL, мы обогатим стиль жизни Mercedes me уникальной развлекательной платформой. Наши клиенты могут практически без ограничений воспроизводить музыку и видео в потоковом режиме, как дома, так и в дороге. Мы также предлагаем эксклюзивные возможности пообщаться с исполнителями и увидеть их в режиме реального времени", - объяснил д-р Йенс Тимер, вице-президент по маркетингу компании Mercedes-Benz Cars.

В ознаменование начала своего сотрудничества, Mercedes-Benz и TIDAL представляют эксклюзивный концерт, который состоится в пятницу 15 сентября 2017 года в рамках мероприятий me Convention во Франкфурте. Имя исполнителя будет объявлено в ближайшее время; участники me Convention смогут записаться на получение билета во время мероприятия, через специальное приложение. Дополнительные билеты будут распространены путем розыгрышей на каналах новостей TIDAL и Mercedes-Benz в социальных сетях.  

"TIDAL считает за честь стать партнером мирового лидера автопромышленности, - сказал Лиор Тайбон, TIDAL. - Совместная цель – обеспечение непревзойденного качества и высочайших стандартов – обусловила органичное взаимодействие брендов. Клиенты Mercedes ценят оригинальность, и мы с гордостью поделимся с ними высококлассными музыкально-развлекательными возможностями TIDAL."

Начиная с 2018 года, всем пользователям портала Mercedes me будет предоставлена бесплатная 12-месячная подписка на стриминг в качестве hi-fi. По окончании этой бесплатной пробной подписки, пользователи смогут продолжить использовать TIDAL для проигрывания альбомов, потокового воспроизведения прямых трансляций и концертов Tidal X за 9,99 евро (качество «премиум») или 19,99 евро (качество hi-fi). Плейлисты Mercedes-Benz будут также размещены на www.tidal.com.

О me Convention

В рамках Международного автосалона (IAA) во Франкфурте, Mercedes-Benz и South by Southwest (SXSW) организовали первую me Convention – площадку для обсуждения тематик будущего. На мероприятиях me Convention 15 и 17 сентября 2017 года технологии, дизайн и творческая индустрия встретятся для проведения диалога о будущем. Центром внимания диалога под слоганом #createthenew будут темы «Новое творчество», «Новая урбанистика», «Новое лидерство», «Новые реальности» и «Новые скорости». Темы будущего подвергнутся Критические дискуссии на темы будущего пройдут в форме семинаров, экспертных панелей, основных докладов, на площадках для совместной работы и на интерактивных платформах. Конференция me Convention пройдет в Festhalle Frankfurt, в фестивальной атмосфере, и будет сопровождаться рядом вечерних мероприятий с вечеринками и концертами в районе Банховсфиртель (Bahnhofsviertel), квартале, окружающем железнодорожный вокзал. Для получения дополнительной информации о программе, мероприятиях и докладчиках me Convention, посетите www.me-convention.com.

О TIDAL

TIDAL – это глобальная, экспериентальная, развлекательная платформа, созданная непосредственно музыкальными исполнителями со всего мира для своих поклонников. Пользователи TIDAL имеют доступ к эксклюзивному, тщательно отобранному контенту, предоставляющему многочисленные возможности для прямого контакта между исполнителями и поклонниками. Сервис предлагает высококачественную музыку студийного звучания, видео высокого разрешения, возможность открыть для себя новых исполнителей посредством TIDAL Rising и уникальные впечатления TIDAL X. TIDAL доступен в более чем 52 странах мира, а его каталог включает более 50 миллионов композиций и 185 000 высококачественных видеоклипов.

Следите за новостями TIDAL на http://facebook.com/tidalhttp://twitter.com/tidalhifi и https://instagram.com/tidal/

Дополнительная информация от Mercedes-Benz: 
www.media.daimler.com and www.mercedes-benz.com

Для получения дополнительной информации о TIDAL, посетите www.tidal.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/551880/Mercedes_Benz.jpg  
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/551889/TIDAL_Logo.jpg

КОНТАКТЫ: Контактные лица Mercedes-Benz: Tobias Mueller, тел.: +49 (0)711 177 7368, tobias.mueller@daimler.com; Ina Schultz, тел.: +49 (0) 711 17-7 68 76, ina.schultz@daimler.com; контактное лицо TIDAL: Erika Satler, тел.: +1 (213) 234-1745, esatler@mww.com

 
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