Гендиректор Mars: отрасль должна починить "сломавшийся" двигатель мирового бизнеса

МАКЛИН (MCLEAN), Вирджиния, 6 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Главный исполнительный директор Mars Грант Ф. Рид (Grant F. Reid) заявил, что бизнесу необходимо возглавить "революционные изменения" для преодоления самых насущных угроз, стоящих перед планетой и человечеством.

Выступая в преддверии сессии Генеральной ассамблеи ООН и Недели климата, которые состоятся в этом месяце в Нью-Йорке, г-н Рид отметил, что перед отраслью стоит как нельзя более серьезная задача: "Если мы хотим посодействовать реализации Парижского соглашения и целей устойчивого развития, нам необходимо предпринять колоссальные шаги. Несмотря на то, что многие компании стремятся к повышению экологической устойчивости и рациональности своей деятельности, текущий уровень прогресса в данной сфере отнюдь не достаточен".

"Компания Mars успешно осуществляет свою деятельность на протяжении вот уже четырех поколений и планирует оставаться в деле как минимум еще столько же. Единственный способ, который обеспечит нам такую возможность, - это изменение методов хозяйствования, дабы гарантировать здоровье нашей планете и предоставить всем людям в рамках расширенных цепочек поставок шанса на благополучие и процветание. Мы должны работать вместе, поскольку двигатель мирового бизнеса - его цепочка поставок, - вышел из строя и для его "ремонта" нужна принципиально новая модель межотраслевого сотрудничества".

По словам г-на Рида, при решении таких проблем, как, например, выбросы парниковых газов, многим предприятиям, включая Mars, удалось достичь значительного прогресса в аспекте влияния собственной деятельности, но в более широком диапазоне цепочек поставок результат по-прежнему недостаточно ощутим. Он добавил, что усилия по устранению бедности и защите прав человека в масштабах глобальной цепочки поставок имеют в своей основе весьма благие намерения, однако значимых результатов пока не принесли.

"Обмен данными и коммуникации помогают нам с каждым годом узнавать все больше о собственном воздействии на окружающую среду и уменьшать его. Сегодня, климатология является четко оформившейся наукой, и мы как никогда хорошо осознаем экологические и социальные проблемы в своей цепочке поставок. Исходя из этих знаний, становится совершенно очевидно, что масштабы вмешательства должны быть гораздо шире: для бизнеса настало время переосмыслить свою роль и ответственность перед лицом имеющихся фактов".

В рамках ответных действий, направленных на решение этих проблем, компания Mars сегодня представила свою кампанию под названием "Sustainable in a Generation Plan" ("План "Устойчивость через поколение"). Этот план содержит ряд долгосрочных целей, подкрепляемых научными знаниями и твердым стремлением оказать благоприятное воздействие на всю цепочку поставок. Дабы ускорить этот процесс, компания планирует инвестировать в свой план около $1 млрд. В центре внимания кампании - одни из самых серьезных (как это определено Целями устойчивого развития ООН) проблем человечества, в решение которых Mars может внести значимый вклад. Кампания "Sustainable in a Generation Plan" определяет три взаимосвязанных цели:

Здоровая планета – стремление сокращать экологическое воздействие в соответствии с научно обоснованным подходом к обеспечению здоровья планеты - с акцентом на предотвращение изменений климата, рациональное использование водных и земельных ресурсов. К примеру, компания Mars заявила о своих планах сократить выбросы парниковых газов в масштабах своей ценностной цепочки на 67% к 2050 году, тем самым значительно увеличив свои прежние цели сокращения выбросов GHG.

Процветающий народ – стремление внести значимый вклад повышение качества профессиональной и личной жизни миллиона человек в масштабах своей ценностной цепочки с целью обеспечить им шанс на процветание - с акцентом на повышении дохода, защите прав человека и предоставлении обширных возможностей для женщин. В частности, компания основала фонд обеспечения жизнедеятельности семейных ферм с целью обеспечения экологической устойчивости и сокращения уровня бедности в пределах всей цепочки поставок, а также лабораторию фермерского дохода - совместную "фабрику мысли и дела", специализирующуюся на поиске и анализе недостающей информации для искоренения бедности среди мелких землевладельцев.

Обеспечение благосостояния – стремление развивать науку, создавать инновации и разрабатывать маркетинговые модели, помогая миллиардам людей и их домашних питомцев вести более здоровый и счастливый образ жизни. Эта цель является продолжением текущих начинаний в сфере безопасности продуктов питания; обновления составов и ингредиентов; ответственного маркетинга.

Г-н Рид добавил: "Цель этого плана - не только в том, чтобы сделать лучше, но и в том, чтобы сделать необходимое. Мы предпринимаем эти усилия потому, что это правильно, и потому, что это отвечает концепции хорошего бизнеса. Принесение пользы и выгоды людям, охватываемым нашей цепочкой поставок, и уменьшение нашего влияния на окружающую среду - продуманные бизнес-ходы. Мы также знаем, что все большее число наших потребителей задумываются над теми же проблемами, что и мы".

В ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН компания Mars представит свои планы по привлечению потребителей к решению этих проблем посредством одного из крупнейших мировых брендов - M&M's. Новая кампания предполагает использование громадной потребительской аудитории Mars для популяризации преимуществ возобновляемых источников энергии и привлечения внимания к необходимости активных действий по предотвращению изменения климата. Mars приобретает ветровую электроэнергию в объемах, достаточных для обеспечения всего производства M&M's в США. Возобновляемые энергоресурсы также играют важную роль в реализации программы "Sustainable in a Generation Plan" и на ключевых для себя рынках (в США и Великобритании) Mars уже использует подобные энергоресурсы для обеспечения 100% потребностей своей деятельности, а также планирует расширить список таких рынков в 2018 году.

Г-н Рид отметил: "Посредством нашего любимого бренда M&M's мы можем вдохновлять потребителей на активные действия в этом важном вопросе и проливать свет на потенциал возобновляемых источников энергии - одного из самых перспективных решений проблемы изменения климата и путей к реализации Целей устойчивого развития ООН".

Mars имеет обширный опыт партнерства в вопросах обеспечения экологической устойчивости, включая содействие в создании единого мирового фронта для борьбы с изменениями климата. Представители компании ясно высказали свою позицию на прошлогодней Конференции ООН по вопросам изменения климата (СОР22) в Марракеше, подписав послание к мировым лидерам с призывом соблюдать Парижское соглашение. В том же году Mars открыла собственную ветровую электростанцию "Мой" в Шотландском нагорье, способную вырабатывать достаточно электроэнергии для обеспечения всех нужд компании на рынке Великобритании.

Барри Паркин (Barry Parkin), директор Mars по вопросам экологической устойчивости, здоровья и благополучия, заявил: "Мы понимаем, что не может развиваться и процветать до тех пор, пока наша планета и живущие на ней люди не будут здоровы и счастливы".

В основе нашего нового плана лежит стремление поступать правильно, а не просто лучше. Мы стремимся раздвигать границы возможного и наращивать свои смелые амбиции в масштабах всей цепочки поставок. Когда мы сможем это сделать и когда другие к нам присоединятся, только тогда мы достигнем максимального результата".

Чтобы узнать больше о кампании "Sustainable in a Generation" ("Устойчивость через поколение"), посетите веб-сайт: www.SustainableInAGeneration.com.

О компании Mars, Incorporated

Mars - частное семейное предприятие с более чем столетней историей существования, производящее разнообразные продукты и предоставляющее сервисы для людей и их домашних питомцев. Компания с объемами продаж на уровне $35 млрд владеет некоторыми из самых популярных мировых торговых марок: M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS и COCOAVIA®. Mars также предоставляет ветеринарные услуги посредством сети клиник BANFIELD®. Компания со штаб-квартирой в Маклине (штат Вирджиния) осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Пять принципов Mars - качество, ответственность, взаимопомощь, эффективность и свобода, - вдохновляют более чем 85 000 сотрудников компании на создание ценности для своих соратников и обеспечение роста, которым они гордятся изо дня в день.

Для получения дополнительной информации о Mars посетите веб-сайт www.mars.com. Присоединятесь к нам в Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.

Видео - http://origin-qps.onstreammedia.com/origin/multivu_archive/PRNA/ENR/GrantReid_SIAG_External.mp4 Фото - http://mma.prnewswire.com/media/551384/Mars_Incorporated_Moy_Wind_Farm_Scotland.jpg Фото - http://mma.prnewswire.com/media/551385/Mars_Incorporated_Mesquite_Creek_Wind_Farm_TX.jpg Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/74984/mars__incorporated_logo.jpg Логотип - http://mma.prnewswire.com/media/551388/Mars_Incorporated_SIG_Logo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Дэниз Янг (Denise Young), Mars, Denise.Young@effem.com / ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ: Для загрузки дополнительных фото- и видеоматериалов посетите веб-сайт: sigplanmedia.com (https://protect-eu.mimecast.com/s/GrltBZV7r7I1)