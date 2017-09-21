Выставка Морского Шелкового пути XXI века в Гуандуне привлекла более 1600 предприятий

Выставка, являющаяся важной платформой, посредством которой власти Гуандуна вносят свой вклад в реализацию китайской инициативы "Пояс и путь", проводится уже четвертый год подряд. По данным оргкомитета, в этом году мероприятие стало самым масштабным за все годы и занимает площадь в 100 000 кв. м. Для сравнения, в прошлом году площадь экспозиции составила 70 000 кв. м. В выставке принимают участие 1 134 зарубежных экспонента, что больше 60% от общего числа участников (1 682). Новичками мероприятия в этом году стали предприятия из Ирана, Румынии, России и Монголии.

Кроме того, выставка привлекает торговые ассоциации из более чем 30 стран и регионов мира, включая Южную Африку, Вьетнам и Малайзию, ряд национальных внешнеторговых палат (в их числе Генеральная торговая палата Китая и Китайская коммерческая ассоциация производителей товаров общего потребления), а также международных ритейл-гигантов вроде Walmart и Carrefour. По предварительным прогнозам оргкомитета мероприятия, число профессиональных покупателей, принимающих участие в текущей выставки, превысит 30 000.

В этом году программа мероприятия включает одну тематическую экспозицию и шесть профессиональных выставок. Следует отметить, что впервые в рамках тематической экспозиции будут продемонстрированы примеры сотрудничества между Гуандуном и островными государствами в южной части Тихого океана, а также положительные результаты, достигнутые в регионе большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао. Цель данной экспозиции - акцентировать внимание на роли и прогрессе Гундуна в качестве важного участника инициативы "Пояс и путь", а также на коммерческих возможностях для предприятий. По словам Ван Юнцина (Wang Yongqing), генерального директора провинциального департамента информации, за последние четыре года выставка сумела превратиться в мощный двигатель торгового и культурного обмена, предоставляя странам, расположенным вдоль маршрута Морского Шелкового пути, доступ к каналам и информации относительно инвестиций, обмена и сотрудничества. Обнародованные оргкомитетом данные показывают, что прошлогодняя сессия мероприятия привлекла аудиторию из 139 000 предпринимателей. В ходе выставки были заключены 700 сделок на общую сумму 206,8 млрд юаней.

Текущая сессия выставки будет проходить до 24 сентября на территории Современного международного выставочного центра в Дунгуане. Мероприятие не только открывает возможности для инвестиций и сотрудничества в рамках инфраструктурных проектов, реализуемых в странах и регионах по маршруту Морского Шелкового пути, но и создает условия для развития высокотехнологичных отраслей города и международных платформ электронной коммерции. Вместе с этим, одновременно с тематической экспозицией проходят и шесть профессиональных выставок, посвященных туризму, культуре, деликатесам региональных кухонь и фермерской продукции стран, расположенных вдоль Морского Шелкового пути, а также демонстрации международных тенденций и достижений в сфере архитектуры, инженерного оборудования и т.д.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), тел.: 86 20 83107576.