В Японии начинает работу новое приложение для туристов

Загрузить приложение можно по ссылке: http://www.jnto.go.jp/smartapp/

Приложение ориентировано на зарубежных туристов, приезжающих в Японию, и предоставляет сведения о туристических направлениях в стране, включая достопримечательности в глубинке, транспортную и прочую важную информацию на случай экстренных ситуаций или стихийного бедствия. Информация в приложении доступна на нескольких языках. Новое приложение выступает в качестве комплексного туристического портала, собравшего в одном месте всю необходимую гостям Японии информацию. Приложение, черпающее информацию как из ресурсов JNTO и Японского туристического агентства, так и из сотрудничества с различными сервисами, предоставляемыми частными фирмами, предназначено для того, чтобы сделать путешествие по Японии более комфортным и приятным.

JNTO планирует устанавливать партнерские отношения с другими поставщиками услуг и расширять контент приложения, дабы обеспечить гостям страны из любых точек земного шара увлекательное и беспроблемное пребывание в Японии.

Japan Official Travel App: краткий обзор

Функции приложения В приложении содержатся регулярно обновляемые статьи о туризме, содержание которых охватывает все регионы Японии. Статьи пишут живущие в стране восходящего солнца иностранцы на своих родных языках (английском, корейском, китайском (традиционном или упрощенном)),

Рекомендации по составлению маршрута и навигация

Поиск мест на основании текущего месторасположения

Предупреждения об экстренных ситуациях в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы

Презентация других полезных для иностранных туристов приложений от частных компаний Языки Приложение доступно на английском, корейском и китайском (традиционном и упрощенном) языках Ссылки для загрузки (приложение бесплатное)

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/japan-official-travel-app/id1230367186?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.jnto.jota

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Кендзи Йошида (Kenji Yoshida), г-жа Изуми Ямамото (Izumi Yamamoto), департамент международного маркетинга, Национальная туристическая организация Японии, тел.: +81-3-6691-3893, Email: sentsu@jnto.go.jp