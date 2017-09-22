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В Японии начинает работу новое приложение для туристов

Пресс-релизы
22 сентября, 9:00 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ТОКИО (TOKYO), 21 сентября 2017 г. /PRNewswire/. Национальная туристическая организация Японии (Japan National Tourism Organization (JNTO)) 21 сентября 2017 года официально запустила приложение "Japan Official Travel App" для устройств на базе iOS и Android.

Загрузить приложение можно по ссылке: http://www.jnto.go.jp/smartapp/

Приложение ориентировано на зарубежных туристов, приезжающих в Японию, и предоставляет сведения о туристических направлениях в стране, включая достопримечательности в глубинке, транспортную и прочую важную информацию на случай экстренных ситуаций или стихийного бедствия. Информация в приложении доступна на нескольких языках. Новое приложение выступает в качестве комплексного туристического портала, собравшего в одном месте всю необходимую гостям Японии информацию. Приложение, черпающее информацию как из ресурсов JNTO и Японского туристического агентства, так и из сотрудничества с различными сервисами, предоставляемыми частными фирмами, предназначено для того, чтобы сделать путешествие по Японии более комфортным и приятным.

JNTO планирует устанавливать партнерские отношения с другими поставщиками услуг и расширять контент приложения, дабы обеспечить гостям страны из любых точек земного шара увлекательное и беспроблемное пребывание в Японии.

Japan Official Travel App: краткий обзор

  1. Функции приложения 
    • В приложении содержатся регулярно обновляемые статьи о туризме, содержание которых охватывает все регионы Японии. Статьи пишут живущие в стране восходящего солнца иностранцы на своих родных языках (английском, корейском, китайском (традиционном или упрощенном)),
    • Рекомендации по составлению маршрута и навигация
    • Поиск мест на основании текущего месторасположения
    • Предупреждения об экстренных ситуациях в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы
    • Презентация других полезных для иностранных туристов приложений от частных компаний
  2. Языки
    •  Приложение доступно на английском, корейском и китайском (традиционном и упрощенном) языках
  3. Ссылки для загрузки (приложение бесплатное)
    iOS: https://itunes.apple.com/us/app/japan-official-travel-app/id1230367186?mt=8
    Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.jnto.jota

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-н Кендзи Йошида (Kenji Yoshida), г-жа Изуми Ямамото (Izumi Yamamoto), департамент международного маркетинга, Национальная туристическая организация Японии, тел.: +81-3-6691-3893, Email: sentsu@jnto.go.jp

 
 
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