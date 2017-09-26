Товарооборот выставки Морского Шёлкового пути 21-го столетия-2017 достиг $33 млрд

ДУНГУАНЬ (DONGGUAN), Китай, 25 сентября 2017 г. /PRNewswire/ -- Международная выставка Морского Шёлкового пути 21-го столетия-2017 (Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo 2017) завершилась 24 сентября с рекордными показателями товарооборота. В рамках мероприятия было заключено 758 сделок. Товарооборот возрос на 5,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув $33 млрд.

Сессию 2017 года посетили зарубежные гости из 79 стран и регионов мира. Впервые на выставке работали павильоны Ирана, Румынии, России и Монголии, в результате чего общее число стран и регионов-участников достигло 56. В этом году мероприятие превзошло по масштабам все предыдущие сессии и привлекло 251 000 посетителей. На выставочной площади в 100 000 м2 свою продукцию представили 1 682 компании-экспонента.

Более того, на состоявшейся 23 сентября пресс-конференции, посвящённой прогрессу Выставки Морского Шёлкового пути, представитель секретариата оргкомитета выставки анонсировал реализацию в Дунгуане совместного проекта организаторов выставки и муниципального правительства города - строительство «Международного выставочно-торгового центра Морского Шёлкового пути». Предполагается, что центр станет платформой для «глобальной цепочки поставок в рамках Морского Шёлкового пути», а его строительство и последующая эксплуатация будет осуществляться совместными силами участников данного сообщества. Будущий выставочно-торговый центр и Выставка будут дополнять друг друга в вопросах предоставления странам и региона вдоль маршрута Морского Шёлкового пути новой платформы для проведения «ежегодных выставок и постоянных экспозиций». Совместная платформа будет способствовать продвижению фирменных и знаменитых товаров как в онлайн-режиме, так и вне сети, и играть важную роль в углублении экономико-социальных связей между Гуандуном и странами упомянутого региона.

Представитель участвовавшей в выставке компании-производителя чёрного чая Tea Tang выразил особую благодарность организаторам мероприятия за усилия, вложенные в создание платформы. Он отметил, что будет обсуждать возможности для развития бизнеса не только с китайскими предприятиями, но и с предпринимателями из других стран и планирует в следующий раз увеличить размеры своей экспозиции.

За четыре выставочных дня состоялись 15 сессий по подбору поставщиков и 27 мероприятий по культурному обмену, ориентированных на оптимизацию политической системы и торговых коммуникаций, а также на содействие торговым компаниям в открытии новых возможностей на рынках стран Морского Шёлкового пути. В ходе выставки был подписан ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Г-жа Ли (Ms. Li), тел.: +86-20-83107576