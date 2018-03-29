Научные эксперименты Dakila Pesquisas доказывают, что Земля не круглая

САН-ПАУЛУ (SAO PAULO), 29 марта 2018 г. /PRNewswire/ -- По результатам семилетнего изучения формы Земли, научные эксперименты, проведённые бразильскими исследователями Dakila Pesquisas совместно с экспертами из различных регионов Бразилии, США, России, Чили, Голландии и Испании подтвердили, что наша планета не имеет шарообразной формы. Доказательства этому были представлены в полнометражной картине "Выпуклая Земля: документальный фильм" (Convex Earth: The Documentary), опубликованном 29 марта на веб-сайте ru.terraconvexa.com.br в трёх версиях на португальском, английском и испанском языках.
С помощью лазера дальнего действия была измерена плоскость и ровность водной поверхности в районе дамбы Трес-Мариас на озере Патус в штате Риу-Гранди-ду-Сул; на озере Титикака в Перу; а также на море в районе озера Ильябела в штате Сан-Паулу и в Гибралтарском проливе, отделяющем Европу от Африки. Измерения, проводившиеся на расстояниях до 35 км, не выявили ни малейшего изгиба.
Эксперименты с использованием отражающего и рефракторного телескопов доказали, что корабли не исчезают на линии горизонта - мы просто теряем способность их видеть под действием определённого оптического явления. Это явление также было изучено исследователями, сформулировавшими новую теорию, объясняющую его принцип с физической и математической точки зрения.
Вместе с этим, измерения линии отвеса (вертикализация) и ватерпаса (горизонтализация) подтвердили отсутствие гравитации, поскольку стремление к выравниванию, а, значит, и к плоскости, является физическим свойством воды. По утверждению Урандира де Оливейры, на земле нас прочно удерживает феномен под названием "MDPL" (магнетизм, плотность, давление и свет).
Благодаря изображениям, полученным различными исследовательскими атмосферными зондами, а также в ходе экспедиций в различные районы, включая Антарктиду, предпринятых совместно с военнослужащими Вооружённых сил Бразилии, а также по результатам анализов материалов, - пыльцы, пыли и частиц растений, - найденных в ледниках Сибири и на периферии Северного Ледовитого океана, был открыт новый континент под названием "Большой Север" ("Norte Maior"), отделённый громадной массой льда.
Инструментальные измерения показывают, что траектории движения небесных тел, включая Солнце и Луну, не согласовываются с официальной научной теорией. Новая информация позволила определить точное расположение континентов, и в скором времени эти данные будут обнародованы.
Для получения дополнительной информации: Камила Кортез (Camila Cortez) +55 61 4141-7045/ camila@supremaintegrada.com.br
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/659833/terraconvexa.jpg