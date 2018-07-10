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MyChargeback открывает русскоязычный отдел по борьбе с Интернет-мошенничеством

Пресс-релизы
10 июля, 9:00 UTC+3

Компания начинает предоставлять услуги на русском языке клиентам из России, СНГ, Прибалтики и средней Азии

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МОСКВА, July 1, 2018/PRNewswire/ -- Международный специалист по возврату денежных средств жертвам мошенничества в сфере форекс и бинарных опционов MyChargeback открывает свою деятельность для клиентов из России, стран СНГ и других русскоговорящих клиентов. Главный офис компании находится в Нью Йорке, за период своей работы компания помогла вернуть свыше 5 млн. долл.США, украденных мошенниками в сфере форекс и бинарных опционов.

"Мошенничество в Интернете - настоящая проблема нашего времени, а русскоговорящие пользователи Сети оказываются особенно уязвимы перед ее лицом, - отмечает региональный вице-президент MyChargeBack в странах СНГ Ирина Цинис. - Это обусловлено недостатком эффективных мер регулирования, сделавшим Россию и СНГ приоритетным рынком для обмана мошенниками и аферистами".

MyChargeBack помогает обманутым вкладчикам вернуть свои средства, проводит успешный процесс оспаривания транзакций. Специалисты компании сопровождают своих клиентов на каждом этапе:  разрабатывают стратегию, подготавливают документы необходимые для оспаривания, вместе с клиентами защищают права у представителей банка и делают всё возможное для того, чтобы клиенты получили свои деньги обратно.

Инвестиционные схемы - это лишь начало   

"Уровень мошенничества в Интернете растёт постоянно. Аферисты постоянно совершенствуют свои схемы и придумывают новые методы, такие как сомнительные схемы быстрого обогащения, мошеннические вознаграждения, лотереи, якобы благотворительных акций, предложения о получении наследства, возмещении налогов - этот список можно продолжать бесконечно, а суммы денег, потерянных невинными потребителями, колоссальны, - добавляет г-жа Цинис. -   Чтобы действительно оценить всю серьезность обмана, следует отметить, что на долю русскоязычных клиентов приходится почти треть всех посетителей четырех крупнейших веб-сайтов бинарных опционов. А это означает, что свыше 14 миллионов россиян могут входить в число их потенциальных жертв. А бинарные опционы - это лишь один вид онлайн-мошенничества, пусть и худший из всех существующих на сегодняшний день".

В честь запуска русской версии своего веб-сайта портал MyChargeBack анонсировал специальную однократную скидку от стоимости своих услуг первым 50 клиентам, оставившим заявку на http://www.mychargeback.ru.

"Потребители сталкиваются с колоссальными препятствиями при попытках в одиночку бороться с подобными онлайн-мошенничествами, поскольку банковским представителям, как правило, ничего о них не известно, - поясняет г-жа Цинис. -  Их типичной реакцией в таких случаях является полное нежелание вникать в проблему, не имеющую, по их мнению, никакого отношения к ним, и настойчивые советы обратиться напрямую к торговой организации".

"Преимуществом MyChargeBack является знание процесса оспаривания транзакций и компетенция в составлении безотказной документации, эффективно и профессионально аргументирующей ваши требования, максимально повышая шансы на возврат своих средств, - подытоживает она. -  Мы рады представить сервисы высочайшего качества потребителям в России и СНГ".

О компании MyChargeBack   

Портал MyChargeBack.com принадлежит и управляется Cactil LLC - фирмой-специалистом по консалтингу в сфере разрешения споров с головным офисом в Нью-Йорке, обслуживающей клиентов в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Азии и Океании. Команда MyChargeBack состоит из профессионалов с обширной компетенцией в финансовой, юридической и нормативно-правовой сферах, оказывающих жертвам онлайн-мошенников поддержку в получении своих средств назад. Способность MyChargeBack достигать успеха в этом вопросе обусловлена знанием процесса оспаривания транзакций и компетенцией в эффективном аргументировании клиентских требований перед банком.

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