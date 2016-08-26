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В центре Москвы на тротуаре грузовик сбил женщину

Происшествия
26 августа, 14:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, после чего выехал на пешеходную зону
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Грузовой автомобиль "Хендэ Портер" сбил женщину на тротуаре в центре Москвы, потерпевшая госпитализирована. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 12:49 автомобиль марки "Хендэ Портер" выехал на тротуар возле дома 10 на Кожевнической улице, где совершил наезд на женщину-пешехода. Потерпевшая направлена в больницу", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением, после чего выехал на пешеходную зону.

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