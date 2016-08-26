Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полиция перекрыла центральную магистраль подмосковного города Люберцы - Октябрьский проспект - из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В свою очередь в пресс-службе администрации города не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, сославшись на то, что не располагают оперативными данными.