Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полиция перекрыла центральную магистраль подмосковного города Люберцы - Октябрьский проспект - из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе администрации города не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, сославшись на то, что не располагают оперативными данными.