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Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрыва

Происшествия
26 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Однако в администрации города пока не подтверждают и не опровергают данную информацию
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полиция перекрыла центральную магистраль подмосковного города Люберцы - Октябрьский проспект - из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В свою очередь в пресс-службе администрации города не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию, сославшись на то, что не располагают оперативными данными.

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