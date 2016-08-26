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Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого

Происшествия
26 августа, 17:24 UTC+3 МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Суд постановил избрать в отношении 3елимхана Патиева, Батыра Бекмурадова, Александра Голубева и Яна Сорокина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал еще четырех подозреваемых в вымогательстве, предположительно, являющихся сообщниками криминального авторитета Захария Калашова, известного как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил избрать в отношении 3елимхана Патиева, Батыра Бекмурадова, Александра Голубева и Яна Сорокина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября ", - огласил решение судья.

Как стало известно в суде, капитан запаса, бывший сотрудник ФСО Голубев является заместителем главного директора и учредителем ЧОП "Защитник", а Бекмурадов является фактическим руководителем предприятия. По данным следователя, Бекмурадов - предполагаемый лидер и активный участник преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Захарием Калашовым.

По словам Бекмурадова, он является вице-президентом союза десантников России.

В пятницу суд также избрал меру пресечения двум другим фигурантам дела - Вадиму Прохорову и Алексею Максимову. Как стало известно из материалов дела, они являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) "Защитник". По словам судьи, они состояли в организованной преступной группе, возглавляемой Калашовым.

Дело о вымогательстве

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 20 августа по одному из фактов противоправной деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

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По ее словам, участники, действуя от имени криминального авторитета Захария Калашова, избивая предпринимателя, требовали от него передачи 10 млн рублей. Лидер группировки, житель города Видное Московской области, совместно с другими фигурантами действовал под видом частной охранной организации, что давало возможность свободного ношения боевого оружия, чем пользовались подозреваемые.

В отношении самого Калашова также расследуются уголовные дела о вымогательстве и организации преступного сообщества.

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