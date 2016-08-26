Экс-офицер ФСО и вице-президент союза десантников РФ арестованы по делу Шакро Молодого

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал еще четырех подозреваемых в вымогательстве, предположительно, являющихся сообщниками криминального авторитета Захария Калашова, известного как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении 3елимхана Патиева, Батыра Бекмурадова, Александра Голубева и Яна Сорокина меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 октября ", - огласил решение судья.

Как стало известно в суде, капитан запаса, бывший сотрудник ФСО Голубев является заместителем главного директора и учредителем ЧОП "Защитник", а Бекмурадов является фактическим руководителем предприятия. По данным следователя, Бекмурадов - предполагаемый лидер и активный участник преступной группы, возглавляемой криминальным авторитетом Захарием Калашовым.

По словам Бекмурадова, он является вице-президентом союза десантников России.

В пятницу суд также избрал меру пресечения двум другим фигурантам дела - Вадиму Прохорову и Алексею Максимову. Как стало известно из материалов дела, они являются сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) "Защитник". По словам судьи, они состояли в организованной преступной группе, возглавляемой Калашовым.

Дело о вымогательстве

Как ранее сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 20 августа по одному из фактов противоправной деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство").

По ее словам, участники, действуя от имени криминального авторитета Захария Калашова, избивая предпринимателя, требовали от него передачи 10 млн рублей. Лидер группировки, житель города Видное Московской области, совместно с другими фигурантами действовал под видом частной охранной организации, что давало возможность свободного ношения боевого оружия, чем пользовались подозреваемые.

В отношении самого Калашова также расследуются уголовные дела о вымогательстве и организации преступного сообщества.