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Возбуждено дело по факту инцидента с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва

Происшествия
26 августа, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Девятилетняя девочка сообщила, что во время полета пассажир совершил в отношении нее действия сексуального характера
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту сексуального насилия со стороны пассажира самолета Новосибирск - Москва в отношении девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней жительницы города Москвы", - говорится в сообщении.

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По версии следствия, 24 августа этого года сестры 9 и 11 лет следовали рейсом Новосибирск - Москва без сопровождения взрослых. На соседнем кресле с 9-летней девочкой летел житель города Тамбова 1944 года рождения. "Со слов малолетней, во время полета указанный мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера. По прилету в столицу девочка сообщила о произошедшем матери, после чего они обратились в правоохранительные органы", - сообщили в ведомстве.

Следствие принимает меры для установления всех обстоятельств совершенного преступления, ведутся поиски подозреваемого.

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