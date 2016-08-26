Главу отдела собственной безопасности УВД по ЦАО Москвы подозревают в получении взятки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД по Центральному административному округу Москвы, который подозревается в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Преступление было совершено в период 2013-2014 гг. на территории Московской области. По версии следствия, подозреваемый получил от предпринимателя взятку за покровительство в размере не менее 2 млн рублей. В настоящее время следствие ходатайствует об аресте фигуранта.

"Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - сказали в пресс- службе.

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В пресс-службе московской полиции подтвердили факт задержания начальника ОСБ УВД по ЦАО. "Проводится служебная проверка, в случае установления виновности сотрудника полиции он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание, предусмотренное законом. Ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - сказали в полиции.