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СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу

Происшествия
27 августа, 2:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Если ВВС перейдет к обвинениям, то это дело, вероятно, станет одним из самых значимых случаев посягательства сексуального характера в современной истории ВС США, считает The Washington Post
Материал из 1 страницы
© EPA/VALDA KALNINA, архив

ВАШИНГТОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ВВС США начали расследование дела о сексуальном домогательстве со стороны представителя высшего военного руководства по отношению к женщине-генералу. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, которая приводит выдержки из служебного документа.

Не называя имя жертвы, издание пишет, что в поданной жалобе она обвинила своего командира в "использовании власти для принуждения к сексуальному контакту" три раза в период с апреля 2007 года по апрель 2009-го. Женщина уже ушла в отставку, но на тот момент она находилась на действительной военной службе. "ВВС ведет тщательное расследование этого дела", - приводит газета слова полковника Патрика Райдера, официального представителя ВВС.

Если ВВС перейдет к обвинениям, то это дело, вероятно, станет одним из самых значимых случаев посягательства сексуального характера в современной истории ВС США, считает The Washington Post.

В мае министерство обороны опубликовало доклад, в котором говорилось, что за 2015 финансовый год (в США начинается с 1 октября) оно получило 6083 сообщения о случаях сексуальных нападений, 5240 из которых были поданы военнослужащими. Общее количество таких жалоб сократилось всего на 1% по сравнению с показателями за 2014 год.

Как отмечает газета, Конгресс США критикует оборонное ведомство за то, что его "судебная система не справляется со своими обязанностями в отношении расследования случаев насильственных действий сексуального характера".

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