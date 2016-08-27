СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералу

Адвокат: отказ в канадской визе режиссеру Мизгиреву может быть связан с его биографиейКультура 27 августа, 3:36
Из резервистов впервые соберут войсковые подразделения в ходе проверки боеготовностиАрмия и ОПК 27 августа, 3:19
Число погибших в результате землетрясения в Италии увеличилось до 281Происшествия 27 августа, 2:41
СМИ: Тереза Мэй задействует статью о выходе из ЕС без согласования с парламентомМеждународная панорама 27 августа, 2:12
СМИ: ВВС США расследуют дело о сексуальном домогательстве к женщине-генералуПроисшествия 27 августа, 2:01
МПК в ближайшее время свяжется с российскими паралимпийцами по поводу их обращенийСпорт 27 августа, 1:48
В Кентукки двум посетителям McDonald's подали бургеры с червямиПроисшествия 27 августа, 1:27
BP эвакуирует персонал с объектов в Мексиканском заливе из-за угрозы ураганаПроисшествия 27 августа, 1:26
Экс-глава Бразилии Лула да Силва будет присутствовать на выступлении Руссефф в сенатеМеждународная панорама 27 августа, 1:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 27 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. ВВС США начали расследование дела о сексуальном домогательстве со стороны представителя высшего военного руководства по отношению к женщине-генералу. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post, которая приводит выдержки из служебного документа.
Не называя имя жертвы, издание пишет, что в поданной жалобе она обвинила своего командира в "использовании власти для принуждения к сексуальному контакту" три раза в период с апреля 2007 года по апрель 2009-го. Женщина уже ушла в отставку, но на тот момент она находилась на действительной военной службе. "ВВС ведет тщательное расследование этого дела", - приводит газета слова полковника Патрика Райдера, официального представителя ВВС.
Если ВВС перейдет к обвинениям, то это дело, вероятно, станет одним из самых значимых случаев посягательства сексуального характера в современной истории ВС США, считает The Washington Post.
В мае министерство обороны опубликовало доклад, в котором говорилось, что за 2015 финансовый год (в США начинается с 1 октября) оно получило 6083 сообщения о случаях сексуальных нападений, 5240 из которых были поданы военнослужащими. Общее количество таких жалоб сократилось всего на 1% по сравнению с показателями за 2014 год.
Как отмечает газета, Конгресс США критикует оборонное ведомство за то, что его "судебная система не справляется со своими обязанностями в отношении расследования случаев насильственных действий сексуального характера".