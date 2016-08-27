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СМИ: резервуар с серой взорвался на крупном НПЗ в Калифорнии

Происшествия
27 августа, 7:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, августа. /ТАСС
Компания Tesoro, которая является владельцем НПЗ, заявила, что последствия пожара не представляют угрозы для населения
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НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Резервуар с серой взорвался на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии. Об этом в пятницу сообщила газета Los Angeles Times.

"Крышка резервуара слетела около часа дня по местному времени (23:00 мск)", - цитирует издание представителя пожарной службы Густаво Медину. Возгорание изоляционного материала цистерны вызвало серьезное задымление в городе, из-за чего местные власти призвали граждан оставаться дома.

Позже компания Tesoro, которая является владельцем НПЗ, заявила, что последствия пожара не представляют угрозы для населения, а дым, который поднялся над заводом, на самом деле был просто паром.

В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ведется работа по установлению причин взрыва и возгорания.

НПЗ компании Tesoro является самым большим подобным предприятием на Западном побережье США, он способен перерабатывать до 380 тыс. баррелей в сутки. Объект получает сырье с нескольких месторождений, в том числе из Калифорнии, Аляски и Западной Африки.

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