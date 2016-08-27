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Два землетрясения магнитудой до 4,6 произошли на севере Индии

Происшествия
27 августа, 8:44 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Два землетрясения магнитудой до 4,6 произошли в субботу утром в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщил Национальный центр сейсмологии.

По данным сейсмологов, очаги подземных толчков находились в долине Кулу на глубине 10 км. Первый толчок, магнитудой 4,6, был зафиксирован в 6:44 утра местного времени (3:44 мск), второй - магнитудой 4,3 - произошел спустя 20 минут.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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