Два землетрясения магнитудой до 4,6 произошли на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Два землетрясения магнитудой до 4,6 произошли в субботу утром в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом сообщил Национальный центр сейсмологии.

По данным сейсмологов, очаги подземных толчков находились в долине Кулу на глубине 10 км. Первый толчок, магнитудой 4,6, был зафиксирован в 6:44 утра местного времени (3:44 мск), второй - магнитудой 4,3 - произошел спустя 20 минут.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.