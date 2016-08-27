Во время землетрясения в Италии погибли восемь румынских граждан

БУХАРЕСТ, 27 августа. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. По меньшей мере восемь румын погибли в результате землетрясения в Италии. Об этом сообщил в субботу МИД Румынии.

Пять румын, получивших ранения, находятся в итальянских больницах, 19 - считаются пока пропавшими без вести. "Поиски пропавших продолжаются, проверки осуществляются в постоянной координации с компетентными итальянскими властями", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

По последним данным, число жертв стихийного бедствия в Италии в целом возросло до 281 человека. Спасатели продолжают разборку многочисленных завалов, под которыми еще могут оставаться тела погибших.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в среду в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, почувствовали во многих крупных итальянских городах - Перудже, Риети, Норче. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Риети с очагом на глубине 4 км. Землетрясение привело к значительным разрушениям.

В Италии проживают более 1,2 млн румын.