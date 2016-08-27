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Источник: погибшие в результате пожара на северо-востоке Москвы - граждане Киргизии

Происшествия
27 августа, 11:41 UTC+3
Жертвы ЧП не проживали на типографском складе, сказал также собеседник агентства
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Все погибшие при пожаре на складе типографии на северо-востоке Москвы - граждане Киргизии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

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"По предварительной информации, имеющейся на этот момент, все погибшие - граждане Киргизии, которые работали на складе этой типографии", - сказал источник.

По его словам, все легально работали в Москве. "По действующему законодательству гражданам Киргизии специальное разрешение на работу получать не нужно", - сказал источник.

Кроме того, он сообщил, что пожар начался в тот момент, когда на складе была произведена пересменка. "И те рабочие, которые погибли, они не жили на предприятии. Они заступили на утреннюю смену", - пояснил он.

По версии следствия, сегодня утром в одном из складских помещений, расположенных по Алтуфьевскому шоссе в Москве, произошло возгорание, распространившееся по всей площади четырехэтажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, четверо были госпитализированы. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших.

По факту ЧП следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Рассматриваются различные версии возгорания, среди которых бытовая, техническая и другие. Типография и склад принадлежит компании "Печатный Экспресс", которая занимается дизайнерскими и полиграфическими работами.

С родственниками погибших работают психологи

Психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России работают с родственниками погибших. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

"На место происшествия прибывают как родственники, так и друзья погибших, всю психологическую помощь им оказывают психологи МЧС России", - сказал собеседник агентства.

Пожар на складе на северо-востоке Москвы. Хроника событий

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