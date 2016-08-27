Полиция Индии разыскивает водителя, виновного в ДТП с семью погибшими

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере семь человек погибли, двое получили тяжелые травмы в результате лобового столкновения внедорожника с трактором в округе Амбедкарнагар на севере Индии. Об этом сообщила полиция штата Уттар-Прадеш.
По данным правоохранительных органов, авария произошла в субботу на сложном участке трассы, когда машина на крутом повороте врезалась в трактор, двигавшийся с превышением скорости по встречной полосе. Во внедорожнике находилась семья из девяти человек, в том числе двое малолетних детей. Шестеро погибли на месте, еще один член семьи скончался по пути в больницу. Состояние еще двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
Водитель трактора практически не пострадал и скрылся с места происшествия. Полиция завела уголовное дело и объявила его в розыск.