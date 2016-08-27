СК выясняет причины падения лифта с людьми в офисном здании в Омске

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ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Следствие проводит проверку по факту падения лифта с людьми в офисном здании в Омске. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, в результате инцидента, который произошел накануне, никто не пострадал.
"По предварительным данным, днем 26 августа в Омске в офисном здании произошло падение кабины лифта с пассажирами с восьмого этажа до четвертого этажа, где кабина остановилась. Телесные повреждения пассажирам причинены не были", - сказали в ведомстве.
По информации УМВД по Омской области, в лифте находился один человек. Там также отметили, что инцидент произошел в центре города.
В настоящее время следователи выясняют причину падения кабины и проверяют соблюдение сотрудниками управляющей компании порядка эксплуатации лифтового оборудования. По окончании проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, добавили в следственном управлении.