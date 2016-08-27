СК возбудил дело о покушении на сотрудников ФСБ во время спецоперации в Кабардино-Балкарии

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СТАВРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов при задержании бандглаваря и боевика в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает в субботу следственное управление СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 ("Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, совершенное группой лиц), ч. 2 ст. 223 ("Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов") и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов")", - сказано в сообщении.
Следователями изъяты два автомата, патроны к ним и гранаты. В блиндаже боевиков обнаружены одежда, средства личной гигиены и иные предметы для скрытого и длительного проживания. Для расследования дела создана следственная группа, сообщают в пресс-службе.
Как ранее сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете, в ходе спецоперации в лесном массиве восточнее Нальчика был обнаружен блиндаж, в котором укрывались боевики. На предложение сдаться бандиты открыли по бойцам спецназа ФСБ огонь, двое боевиков были ликвидированы. Ими оказались один из главарей бандподполья, действующего на территории республики, Алим Битоков, а также Ибрагим Гугов. Боевики были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе к нападению 14 августа этого года на сотрудников сводного оперативного наряда ДПС ГИБДД на федеральной трассе "Кавказ".