Спасатели всю ночь искали школьников, потерявшихся при восхождении на гору в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Спасатели всю минувшую ночь искали потерявшихся при восхождении на гору Туманная в Приморском крае туристов, среди которых были школьники и педагоги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.
"Вечером 27 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о том, что за помощью обратилась группа туристов, потерявшаяся в тумане на горе Туманная Шкотовского района. Было известно, что группа в поисках дороги разделилась", - сказал представитель ведомства.
Прибыв в район происшествия, спасатели из Находки в 03:10 28 августа (20:10 мск 27 августа) обнаружили одну из групп туристов в составе шести человек. Вторая группа из трех школьников и двух педагогов была обнаружено в воскресенье в 08:50 местного времени (01:50 мск).
"Состояние детей и взрослых удовлетворительное. Медицинская помощь никому не потребовалась", - подчеркнули в МЧС.
Всего в поисках было задействовано десять человек и две единицы техники, в том числе от МЧС России - четыре человека и одна единица техники.