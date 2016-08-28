Волны мешают буксиру добраться до теплохода, который сел на мель в Якутии

ЯКУТСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Погодные условия мешают работам по снятию с мели пассажирского судна "Степан Аржаков" на реке Лена в Кобяйском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Для оказания помощи в снятии судна с мели из речпорта Якутска вышел буксир "Зимнухов". В настоящее время он находится в районе села Соттинцы Усть-Алданского района, дальнейшее движение невозможно в связи с сильным волнением реки", - отметили в ведомстве. При улучшении погодных условий буксир продолжит движение.

Также на место из-за сложных погодных условий не могут выехать сотрудники следственных органов для установления причин ЧП.

Накануне из-за сильного бокового ветра судно, на борту которого находились 98 пассажиров и десять членов экипажа, прибило к правому берегу реки Лена в Кобяйском районе. Теплоход осуществлял пассажирские перевозки по маршруту поселок Жиганск - Якутск. Для эвакуации пассажиров были привлечены два вертолета Ми-8, люди были доставлены в Якутск. Пострадавших нет.