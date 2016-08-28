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Рейс в Москву был задержан на 9,5 часа в Сочи из-за неполадок в самолете

Происшествия
28 августа, 9:14 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 28, августа. /ТАСС
Пассажиры были отправлены в столицу резервным самолетом
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СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании NordStar из Сочи в Москву был задержан более чем на 9,5 часа по технической причине. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании "Базэл Аэро".

"27 августа в Международном аэропорту Сочи на вылет был задержан рейс авиакомпании NordStar в Москву (Домодедово) по технической причине. Самолет Boeing 737-800 должен был вылететь из Сочи в 20:50 (время указано московское). 28 августа в 06:30 172 пассажира отправлены резервным воздушным судном в город назначения", - говорится в сообщении.

Все время, которое пассажиры потратили на ожидание вылета, с ними работал представитель авиакомпании, добавили в "Базэл Аэро".

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