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СМИ: десять человек в Китае погибли в ДТП с участием автобуса

Происшествия
28 августа, 11:32 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
Полиция устанавливает обстоятельства аварии
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ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. По меньшей мере десять человек погибли, 32 пострадали в результате ДТП в воскресенье с участием автобуса на юге КНР. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Авария произошла на скоростном шоссе в Гунси-Чжуанском автономном районе КНР. Состояние пятерых пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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