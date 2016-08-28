СМИ: десять человек в Китае погибли в ДТП с участием автобуса

ПЕКИН, 28 августа. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. По меньшей мере десять человек погибли, 32 пострадали в результате ДТП в воскресенье с участием автобуса на юге КНР. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Авария произошла на скоростном шоссе в Гунси-Чжуанском автономном районе КНР. Состояние пятерых пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.