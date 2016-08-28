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В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублей

Происшествия
28 августа, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
При обыске по месту жительства задержанного обнаружены ювелирные изделия и приспособления, которыми он пользовался при вскрытии замков
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя Москвы, который подозревается в серии краж из офисов различных организаций в столице с общим ущербом около 30 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Подозреваемый задержан в ходе оперативных мероприятий после серии краж из офисных организаций. При обыске по месту жительства задержанного обнаружены ювелирные изделия и приспособления, которыми он пользовался при вскрытии замков", - сказала Волк.

Установлено, что во всех случаях злоумышленник выбирал крупные офисные здания, где мог легко затеряться среди персонала. С собой он приносил инструменты для взлома дверей. Чтобы не привлекать внимание, подозреваемый старался действовать в выходной день или в вечерние часы. Иногда он даже оставался ночевать в подсобных помещениях, чтобы незаметно покинуть место преступления.

Так, в октябре 2015 года злоумышленник похитил свыше 17 млн рублей из бизнес-центра на Верейской улице. В начале 2016 года в офисном здании в Нижегородском районе Москвы ему удалось похитить из сейфа около 250 тысяч рублей. Еще одну кражу в особо крупном размере подозреваемый совершил в бизнес-центре на Пятницкой улице, на этот раз он унес ювелирные украшения на сумму свыше 12 млн рублей.

По каждому факту были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("Кража").

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