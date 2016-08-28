Ветер повалил в Петербурге 75 деревьев

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Ветер повалил 75 деревьев в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 августа, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.
"По предварительным данным, ветер, бушевавший в Петербурге в субботу и ночью в воскресенье, повалил на подведомственных комитету по благоустройству территориях 75 деревьев", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что наиболее пострадал Калининский район - там ветер повалил 18 деревьев, 16 деревьев упало в Приморском районе, 12 - в Курортном.
Также в ночь с субботы на воскресенье затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга были частично закрыты из-за штормовой обстановки и повышения уровня воды в реках и каналах города. Согласно прогнозу, вода в Неве должна была подняться до уровня плюс 130 см (наводнение фиксируется при плюс 160 см).
Как сообщали очевидцы, в субботу частично затопило набережную на Васильевском острове.