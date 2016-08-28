В Чехии разбились одномоторный самолет и планер, погибли пилоты

ПРАГА, 28 августа. /ТАСС/. Два трагических авиационных инцидента произошло в воскресенье на востоке Чехии: во время показательного полета столкнулись два спортивных самолета, в результате чего погиб пилот одного из них, кроме того, разбился планер, пилот которого скончался. Как сообщила журналистам представитель полиции Дана Чирткова, обе катастрофы произошли в Моравии.

"У города Йиглава (Южная Моравия) около 07:00 по среднеевропейскому времени (08:00 мск) разбился планер. В аварии погиб его 41-летний пилот. Причины трагедии выясняет следственная комиссия", - подчеркнула она.

Кроме того, по ее словам, за несколько часов до этого близ города Оломоуц (Северная Моравия) во время выполнения полетной программы произошло столкновение двух одномоторных ультралегких спортивных самолетов. "Погиб управлявший одним из них 65-летний летчик. Двое мужчин, находившиеся в кабине пилотов второй машины, получили серьезные ранения", - отметила эксперт.

Причины столкновения, по ее словам, пока не известны.