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Четыре человека погибли и двое ранены в ДТП в Вологодской области

Происшествия
28 августа, 16:49 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 28, августа. /ТАСС
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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ВОЛОГДА, 28 августа. /ТАСС/. Четыре человека погибли и двое ранены в результате ДТП, произошедшем в воскресенье на 397 км автодороги Урень - Шарья - Котлас в Кич-городецком районе Вологодской области, сообщили ТАСС в региональном МЧС.

"ДТП произошло на участке трассы, проходящей через Вологодскую область. В столкновении автомобилей Toyota и Renault Sandero четыре человека погибли и двое травмированы", - сказали в пресс-службе.

На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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