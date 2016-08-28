Разрыв колеса стал причиной ДТП с пятью жертвами в Тамбовской области

ТАМБОВ, 28 августа. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Разрыв покрышки одного из автомобилей мог стать причиной ДТП в Мичуринском районе Тамбовской области, где в воскресенье вечером погибли пять человек. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы УМВД по региону Алексей Жданов, колесо лопнуло у автомобиля Geely, который вследствие этого оказался на полосе встречного движения, что и привело к лобовому столкновению.

"По предварительной информации, причиной столкновения двух автомашин стало то, что во время движения в автомобиле Geely произошел разрыв покрышки. Авто бросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с "Лада Ларгус", - рассказал Жданов.

В результате ДТП погибли пять человек. В "Ладе Ларгус" на месте аварии от полученных травм скончались трое взрослых и четырехлетний ребенок, 17-летний пассажир "Лады" помещен в больницу. В Gelly погибла женщина-пассажир, сидевший за рулем ее муж госпитализирован.

Жданов уточнил, что авария произошла на девятом километре автодороги "Мичуринск - Петровское" около 19:00 мск. Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, руководство управления ГИБДД региона.