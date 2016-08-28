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На западе Непала джип упал в пропасть, погибли десять человек

Происшествия
28 августа, 20:34 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгения Кармалито
В результате потери управления джип рухнул в пропасть глубиной свыше 210 метров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. По меньшей мере десять человек погибли, шестеро получили тяжелые травмы в результате падения джипа в глубокое ущелье. По словам начальника районного отдела полиции Наваратна Паудела, инцидент произошел в районе Аргхакханчи на западе Непала

По данным правоохранительных органов, опросивших очевидцев, причиной аварии стало лопнувшее заднее колесо и последовавший за ним отказ тормозов у джипа, поднимавшегося в гору близ деревни Постапата. В результате потери управления джип рухнул в пропасть глубиной свыше 210 метров.

Местные жители и прибывшие спасатели провели совместную операцию по подъему погибших и пострадавших при аварии. В ходе работ было установлено, что в джипе находились 16 человек. Десять из них погибли на месте, шестеро с тяжелыми травмами доставлены в ближайшую больницу, за их жизнь борются врачи.

Это уже третье крупное дорожно-транспортное происшествие на дорогах Непала за 10 дней. Ранее, 15 августа, в результате аварии автобуса в деревне Биртадеурали погибли 27 пассажиров, еще 26 погибли при падении автобуса в реку Тришули 26 августа. Только за минувшую неделю в ДТП в 182 авариях в Непале погибли 23 человек, 46 получили тяжелые травмы, 181 - средней тяжести.

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