Самолет ВВС Швейцарии пропал у горного перевала Зустен на территории страны

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Самолет F/A-18 Hornet ВВС Швейцарии пропал в понедельник в районе горного перевала Зустен. Об этом сообщил Федеральный департамент обороны страны.

"Поиски были начаты незамедлительно. Судьба пилота в настоящее время неизвестна", - говорится на сайте ведомства.