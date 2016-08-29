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Самолет ВВС Швейцарии пропал у горного перевала Зустен на территории страны

Происшествия
29 августа, 20:16 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 29, августа. /ТАСС
Судьба пилота в настоящее время неизвестна
Материал из 1 страницы
F/A-18 Hornet

F/A-18 Hornet

© Stuart Hannagan/Getty Images

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Самолет F/A-18 Hornet ВВС Швейцарии пропал в понедельник в районе горного перевала Зустен. Об этом сообщил Федеральный департамент обороны страны.

"Поиски были начаты незамедлительно. Судьба пилота в настоящее время неизвестна", - говорится на сайте ведомства.

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