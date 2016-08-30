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ФСБ ликвидировала на Дальнем Востоке преступную группу, занимавшуюся поставками оружия

Происшествия
30 августа, 10:02 UTC+3 МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Силовики также пресекли деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия
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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала на Дальнем Востоке преступную группу, занимавшуюся поставками оружия, задержаны организатор криминального бизнеса и шесть членов группировки.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Проведена комплексная операция по пресечению деятельности преступной группы, причастной к организации канала поставки в Дальневосточный федеральный округ легко деактивированных средств поражения с последующей их модернизацией в подпольном цеху на территории Владивостока и реализацией представителям криминальных структур Приморского края", - сообщили в ФСБ.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Владивостока при сбыте очередной партии оружия с поличным задержан организатор криминального бизнеса и шестеро активных членов преступной группы, отвечавших за поставку, сбыт и изготовление огнестрельного оружия в подпольной мастерской", - отметили в ведомстве.

Силовики изъяли 27 автоматов АК-47, АК-74, АК-103, пулемет РПК, пистолеты ПМ и ТТ, а также гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество патронов различного калибра. Также пресечена деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия, в которой обнаружены токарно-фрезеровочные станки, слесарное оборудование, схемы, чертежи по изготовлению оружия.

"Следственным подразделением ФСБ возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 УК РФ. Изъятые средства поражения направлены на техническую и баллистическую экспертизы", - отметили в ФСБ.

Задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям.

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