Жителю Дагестана грозит до семи лет заключения за публичное оправдание терроризма

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма, сообщил во вторник ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Дербентского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в июле 2014 года подозреваемый в присутствии не менее трех лиц озвучил обращение, содержащее призывы о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

"Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств вины подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - добавил представитель следствия.