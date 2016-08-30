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Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве

Происшествия
30 августа, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
По факту аварии проводится ряд экспертиз, владелец автомобиля установлен
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Полиция Москвы просит помощи очевидцев ДТП, в котором водитель на Mercedes с цифрой 666 в номерных знаках сбил насмерть женщину и тяжело травмировал мужчину. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Как рассказали в главке, ДТП произошло 27 августа около часа ночи. "Водитель автомобиля Mercedes (в кузове купе, государственный регистрационный знак Х 666 АА 77) на Бережковской набережной совершил наезд на пешеходов, в результате чего женщина погибла на месте, а мужчина госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся, покинув автомобиль", - сказали в пресс-службе.

По факту аварии проводится ряд экспертиз, владелец автомобиля установлен, ведется его поиск. Не исключено, что именно он и находился за рулем Mercedes в момент ДТП. "Всех, кто стал очевидцем данного происшествия, полиция просит сообщить имеющуюся информацию в группу розыска ГИБДД по телефонам 8 (499) 246-02-77 и 8 (499) 246-97-13", - сообщили в пресс-службе полиции Москвы.

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