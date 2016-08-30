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Пожар произошел в жилом доме на юге Москве, погиб один человек

Происшествия
30 августа, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Причина пожара устанавливается
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Пожар произошел в квартире на первом этаже дома 47 по Варшавскому шоссе. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего человека", - сказал собеседник агентства.

Причина пожара устанавливается.

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