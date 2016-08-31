Массовая драка произошла в Махачкале

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МАХАЧКАЛА, 31 августа. /Корр. ТАСС/. Массовая драка произошла в центре Махачкалы, один человек пострадал, сообщили ТАСС в МВД Дагестана.
"На улице Толстого в Махачкале, недалеко от перекрестка с улицей Коркмасова, на почве бытового конфликта произошла массовая драка, в ходе которой кто-то произвел выстрелы. В результате один человек получил ранение", - сообщил собеседник.
По его словам, точное количество участников драки устанавливается.
"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Причина конфликта, а также кто именно и из какого оружия (боевого или травматического) открыл стрельбу, уточняется. Задержанных пока нет", - добавил собеседник.