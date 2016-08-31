СМИ: два человека погибли в ДТП на юге Германии

СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напиткиЭкономика и бизнес 31 августа, 3:22
Рогозин: на обустройство пунктов пропуска на госгранице в ДФО потратят 11,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 31 августа, 2:48
Госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи посетит Вашингтон и встретится с ОбамойМеждународная панорама 31 августа, 1:56
Ученые США изучают радиосигнал, который мог быть послан внеземной цивилизациейКосмос 31 августа, 1:43
США в 2017 году впервые разместят истребители F-35 за рубежомМеждународная панорама 31 августа, 0:57
Павлюченкова вышла во второй круг US OpenСпорт 31 августа, 0:51
AP: Андреас Лубиц испытывал проблемы с обучением летному делу в СШАПроисшествия 31 августа, 0:37
Обама на неделю уезжает из Вашингтона, посетит Китай и ЛаосМеждународная панорама 31 августа, 0:34
Чуркин: доказательства причастности Дамаска к химическим атакам могли быть сфабрикованыПолитика 31 августа, 0:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали во вторник вечером в результате крупного ДТП на юге Германии. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на полицию.
Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в районе города Байройт в федеральной земле Бавария. Погибшими оказались две пассажирки одного из автомобилей.
На место ДТП оперативно прибыли сотрудники службы спасения и полиции. Два вертолета были задействованы для доставки пострадавших в больницу.