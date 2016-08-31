СМИ: два человека погибли в ДТП на юге Германии

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали во вторник вечером в результате крупного ДТП на юге Германии. Об этом сообщило в среду агентство DPA со ссылкой на полицию.

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в районе города Байройт в федеральной земле Бавария. Погибшими оказались две пассажирки одного из автомобилей.

На место ДТП оперативно прибыли сотрудники службы спасения и полиции. Два вертолета были задействованы для доставки пострадавших в больницу.